預算遭砍拿地方補助款祭旗 馬文君批民進黨「家暴政府」

總預算話題持續，不少縣市政府收到公文，表示中央補助將被刪減。國民黨立委馬文君表示，行政院主計總處16日發文給南投縣政府，表示將刪減一般性補助款、短撥普通統籌分配稅款，嚴重影響對地方民眾的照顧，民進黨根本是家暴政府，把應對民眾的照顧當成政治操作的工具。

馬文君說明，據南投縣府資料，今年中央核定給南投縣的一般性補助款原為128.01億元，未來補助款將短撥35億元，比例高達27.3%，影響最大就是社會福利與教育，包括對低收入家庭的兒童就學教育補助、中低收入老人生活津貼；學校水電費、學生營養午餐及校舍修繕等經費，這些都與基層民眾的生活息息相關，且對南投縣而言，補助款短少，將嚴重影響縣府對偏鄉民眾及學童的照顧。

馬文君表示，一般性補助款，今年行政院編列給地方的款項共2501億1279萬，藍白完全沒刪除凍結，完全可動支，且今年中央政府總預算，「通案刪減部分」分為指定項目303億元、沒有指定的項目636億元。但民進黨政府，卻將腦筋動到地方要照顧基層民眾的「一般性補助款」，要將「通案刪減部分」中沒指定項目的636億元都砍在一般性補助款，各縣市至少都被刪減20至30%的款項。

馬文君指出，藍白當時針對預算用「通刪」方式，就是希望行政院在必要預算外，想辦法樽節，刪除最不具重要性、急迫性及最不影響人民的事項，不過民進黨政府竟然直接砍向「一般性補助款」，未與地方政府溝通，直接刪除地方政府的重要財源，民進黨分明就是家暴政府，不思自我撙節，不管地方死活，懲罰人民、欺負弱勢。

馬文君呼籲，一般性補助款刪除，將對地方財政、弱勢民眾照顧造成很大衝擊，行政院應儘速撥補刪除款項，不要把對民眾的照顧，當作朝野政治操作的工具，畢竟最後受影響的，終究是人民。