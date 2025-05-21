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中央統刪地方補助款 學者批主計總處帶頭違法：應提告

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
主計長陳淑姿。記者杜建重／攝影
主計長陳淑姿。記者杜建重／攝影

立法院刪凍中央政府總預算，要求行政院自行刪減636億餘元。行政院認窒礙難行，拍板統刪中央給各縣市的一般性補助款25%。台北商業大學財稅系教授黃耀輝表示，主計總處帶頭違法，質疑主計長陳淑姿將地方政府補助636億刪掉，明年編給地方政府的一般性補助便按今年刪減後的規模。他建議地方政府提告中央政府。

針對行政院認決定統刪中央給各縣市的一般性補助款，黃耀輝表示，主計總處帶頭違法，違反「預算法」、「財政收支劃分法」，這是前所未見的惡搞，立法院刪中央政府各部門的預算，找地方政府來當出氣筒。陳淑姿出餿主意，不論是一般補助款、計畫型補助款或專案補助款，這通常是中央政府編列預算，送到立法院審議前，都已經跟地方政府溝通好了。立法院刪中央政府預算，刪的預算科目可能是業務費、媒宣費等，沒有刪地方一般性補助款的科目，這根本是張冠李戴。

黃耀輝指出，立法院刪預算，是幫中央政府省支出，不是砍中央政府收入，將來可能產生歲計賸餘，財政上是做了一件好事，讓政府留著錢，以後有需要可以追加預算。陳淑姿不懂預算，只會搞政治。統刪的部分，是中央部會減少支出，自己想辦法調，跟地方政府一點關係都沒有。地方政府的補助是按照財劃法第30條給予。

黃耀輝說，另外是現在財劃法規定，一般性補助款不能低於修法前一年度的水準，他猜陳淑姿是將地方政府補助636億刪掉，一般性補助款下降，明年編給地方政府的一般性補助便按今年刪減後的規模。一般性補助款主管單位是主計總處，都有規定補助辦法，地方政府該收的稅不收或不照行政院的預算籌編原則編列預算、亂花錢等，中央政府才可酌減補助，但地方政府並無違法。

至於如何解決僵局，黃耀輝表示，地方政府可告中央政府，合作提告，單獨提告亦可，告主計總處違法，打行政訴訟。地方政府沒有違法的情況下，中央政府無權扣減補助款。

行政院主計處最近直接通知各縣市政府，通刪數636億554萬本是立法院要求中央做樽節的，結果轉而苛扣地方補助款，5月到12月將不補足對地方一般補助。圖／國民黨立法院黨團提供
行政院主計處最近直接通知各縣市政府，通刪數636億554萬本是立法院要求中央做樽節的，結果轉而苛扣地方補助款，5月到12月將不補足對地方一般補助。圖／國民黨立法院黨團提供

陳淑姿 補助款 行政院 立法院

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