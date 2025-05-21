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政院統刪地方補助款新北少50億 新北議員憂影響教育社福

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北議員林秉宥質詢問主計處長吳建國，政院統刪地方補助款影響有多少。記者劉懿萱／攝影
新北議員林秉宥質詢問主計處長吳建國，政院統刪地方補助款影響有多少。記者劉懿萱／攝影

立法院要求行政院自刪636億，行政院認為窒礙難行，決定統刪撥付給地方政府的一般性補助款，衝擊各縣市財政。新北議員林秉宥質詢連問影響新北數額有多少、何時確定不撥付、如何籌措資金？主計處長吳建國說，新北一般性補助款有111億，50.68億受影響，強調中央僅說暫時不撥付，若沒撥付調度市款也是選項之一。

中央政府總預算遭立法院刪減，要求通案刪減不低於939億餘元，扣除已按比率計算的通刪數約303億餘元，行政院還要自行調整刪減數達636億，行政院認為窒礙難行，已決定統刪中央給各縣市的一般性補助款25%。

林秉宥質詢問，有新聞指出中央已經通知將刪除平均刪減25%地方政府一般補助款，市府何時收到公文？

吳建國回應，主計總處4月有發公文，說年度的一般補助款，因為總預算刪減在調整。

林問，新北影響數額是多少、影響哪些業務範圍？吳說，新北總共一般性補助款有111億，這次影響約50.68億，影響一些業務基本設施、教育、社會福利補助等，教育、警消廳舍資金沒有到位的話，經費會收到影響。

林又問主計處有因應措施還是籌措資金？吳說，會盤點細部項目，若資金有不足會再看有哪些方式補足，他強調公文只是說暫時不撥付，但總數並未動，本來一般性補助款是按月分配，現在按月分配數字會做調整，最後是否沒分下來還不確定，真的不行的話，市款調度也是選擇之一。

林秉宥說，剛說影響教育、社會福利相關，這些議員都很關心，會不會有一些表定工作確定無法執行？吳表示，不排除沒有撥付的話會受影響，這段時間會跟中央保持聯繫，並一周內提供影響部分。

新北主計處長吳建國備詢。記者劉懿萱／攝影
新北主計處長吳建國備詢。記者劉懿萱／攝影

補助款 行政院 總預算 新北

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