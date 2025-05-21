賴清德：民進黨是中共滲透重點標的 黨公職勿心存僥倖

民進黨日前爆發多位黨工、助理涉入共諜案，民進黨中評會今天開會討論，將5位涉案黨員開除黨籍；中常會也邀請亞太和平研究基金會執行長董立文，以「提高警覺！認清中共滲透風險」為題進行專案報告。身兼民進黨主席的賴清德總統表示，民進黨是做為捍衛台灣主權的政黨，當然是中共統戰滲透重點標的，所有黨公職要謹慎小心，勿心存僥倖。

據轉述，董立文在專案報告中表示，雖然統戰滲透現在經常一起被提及，但兩者定義上有別。統戰有違法樣態，也有目前不違反我國法律部分，有檯面上公開行為也有檯面下隱蔽活動，而統戰四步驟是分化、團結、打擊、消滅；至於滲透一定是隱蔽的，且涉及違法。

董立文指出，盤點統戰可能會有的手法、樣態，中國的統戰必定透過交流，但交流未必都是統戰，統戰涉及六個層面包括「親、黑、金、商、廟、團。」

董立文提醒，很多大家可能認為是很微小的資訊，例如有人想打探某個行程有誰參加？為什麼會有這個活動？想要取得活動的原始載體等，雖然這些是相對微小的事情，但經過交叉比對、全面滲透，還是會造成傷害。

與會中常委也在會中發言，近日也看到行政部門又發生新的共諜案，行政部門要更警戒，政府也要更重視。民進黨中評會主委賴瑞隆表示，任何收買、滲透，都只會讓台灣人民更反感，不管對政黨、政府的滲透行為，都是台灣人民所不允許的，呼籲中共停止這樣的行為。

民進黨立院黨團總召柯建銘表示，董立文的專案報告讓他相當有感，他這一年來在立院的觀察，不被滲透者極稀，民進黨一定要團結，推動反共護台的大罷免運動，因為藍白現在就是親共，這是把他們送進歷史焚化爐的最好時機。