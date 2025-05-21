快訊

只能當新光房客？輝達能否取得北士科地上權 李四川這樣說

三峽3死12傷車禍 肇事翁遭疑路怒症？警方揭行車紀錄器內容

孟耿如爆離婚 綜藝天王痛罵黃子佼「能滾多遠就滾多遠」

聽新聞
0:00 / 0:00

【重磅快評】阿兵哥沒飯吃 潘孟安不急、急死何志偉

聯合報／ 主筆室
立法院今天處理總統府預算凍結案，總統府副秘書長何志偉呼籲趕快解凍預算，否則「阿兵哥再2星期就會沒有飯吃」。記者曾原信／攝影
立法院今天處理總統府預算凍結案，總統府副秘書長何志偉呼籲趕快解凍預算，否則「阿兵哥再2星期就會沒有飯吃」。記者曾原信／攝影

立法院司法及法制委員會今天處理總統府、國安會預算解凍案，總統府秘書長潘孟安、國安會秘書長吳釗燮再度缺席，朝野吵成一團，總統府副秘書長何志偉著急呼籲解凍預算，「阿兵哥再2星期就會沒有飯吃」；中央一邊哭窮，一邊卻統刪地方補助款25％，中央破洞、地方遭殃，不只阿兵哥沒飯吃，小朋友的營養午餐可能要先開天窗。

賴清德總統昨天520談話才呼籲朝野要張開雙手、坦承以對，呼籲朝野對話，結果一轉身，行政院長卓榮泰就下令統刪中央給各縣市的一般性補助款，反正地方縣市大多是藍營執政，中央砍起來得心應手。行政院的報復來得又快又猛，如果不是打臉賴總統，就是賴政府的兩手策略，形同「人前手牽手、背後下毒手」。國民黨主席朱立倫痛斥，財劃法修正案都還沒實施，中央就已經大幅「苛扣」各縣市的一般補助款。

立法院刪減中央政府總預算，要求行政院自行刪減新台幣636億餘元，行政院認為窒礙難行，中央破洞，就拿地方補刀。政院決定統刪中央給各縣市的一般性補助款25%，再視釋憲結果決定後續撥付狀況，有縣市補助款從本月就被扣款；苗栗縣等較無舉債空間的窮縣偏鄉首當其衝，中央對雲林縣一般性補助款將刪減37.6億元，縣長張麗善今喊話，中央不該將預算轉嫁縣市政府埋單，現階段縣府將優先針對農水路、交通路網等基礎建設調整因應，連跨年晚會等活動經費可能也受衝擊。

統刪地方補助款，不只藍營縣市受重傷，民進黨執政的屏東縣也遭受池魚之殃，中央原核定屏東一般性補助款192億1183萬元，修正為139.64億元，刪減52億4776萬6000元。屏東縣長周春米今天議會施政報告說明，議員憂心是否衝擊生育補助、假牙補助等社會福利，周春米明確表示會受到影響，且屏東已10年未舉債，下半年若困境無法解決，恐要舉債。

賴總統執政1周年，雖然自誇政績斐然，但朝野惡鬥、舉國哭窮，成為最諷刺的520奇景。總統府、國安會的預算雖被凍結，身為主官的潘孟安、吳釗燮刻意缺席，放任立委吵成一團，也不願如同賴總統所說的「張開雙手、坦承以對」，寧願以對罵取代對話；總統府沒水電、阿兵哥沒飯吃，看起來何志偉雖然著急，但潘孟安、吳釗燮一點都不著急，總統府的情勒卻昭然若揭。

反正中央沒錢就找地方開刀，即使小朋友的營養午餐、鮮乳開天窗，中央也要地方自己想辦法，窮盡一切辦法助攻大罷免。如果國家如此缺錢，內政部長劉世芳怎會輕易要改路名、賴總統還打算推動主權基金，擺明了「皇帝不急、急死太監」，一切「都是藍白刪預算的錯」。

補助款 總統府 潘孟安 朱立倫 吳釗燮 何志偉

延伸閱讀

核三公投提案通過 周春米：缺乏社會對話、看不到專業

吳釗燮缺席立院預算解凍 黃國昌：總統先報告適任與否

屏東中央補助款減52億…議員憂影響社福 周春米：會影響

中央補助款屏東減少52.5億 周春米：要求各局處撙節開支

相關新聞

【重磅快評】阿兵哥沒飯吃 潘孟安不急、急死何志偉

立法院司法及法制委員會今天處理總統府、國安會預算解凍案，總統府秘書長潘孟安、國安會秘書長吳釗燮再度缺席，朝野吵成一團，總...

【重磅快評】邱垂正沒感覺的美國壓力 將一直壓到川普卸任

賴清德總統就職周年談話，沒提兩岸。媒體問是否有美方壓力？陸委會主委邱垂正回稱，「沒有這種感覺」。

【重磅快評】賴清德打擺子式的施政風格

賴清德就任總統滿週年，雖然他自認拚了老命幹，但國人對他的施政評價不高，至多是給低空掠過的同情分，這與他謹小慎微的個性有關...

【重磅快評】中正路改名補助吃到飽 小芸路能否先行？

內政部公布處理威權象徵進度，目前尚有677筆待處置，內政部長劉世芳指這677件牽涉到中正路改名外，可能還包括蔣介石塑像移...

【即時短評】給孩童一條安全回家的路 希望不是奢求

新北三峽重大車禍發生在學校旁，突如其來的意外，讓三峽區陷入前所未有的哀傷。走在平凡放學路上，卻永遠回不家，對社會衝擊大，...

【重磅快評】國安簡報互不信賴 賴清德派吳釗燮出馬？

國民黨主席朱立倫昨天才批評，賴清德總統上任1年來從未打一通電話來溝通；賴總統今天520就出招，指派國安團隊向在野黨主席簡...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。