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林俊言獲薦主任檢察官 黃國昌：顧立雄、尤伯祥同意嗎？

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
賴清德總統昨天邀請在野黨主席共商國是，民眾黨主席黃國昌（左）今天指派秘書長周榆修溝通聯繫。圖／聯合報系資料照片
賴清德總統昨天邀請在野黨主席共商國是，民眾黨主席黃國昌（左）今天指派秘書長周榆修溝通聯繫。圖／聯合報系資料照片

台北地檢署檢察官林俊言獲推薦為主任檢察官。民眾黨主席黃國昌說，林俊言問案宛如流氓，甚至嗆聲被告「你就給我試試看」，如今在民進黨的宇宙裡竟然是「表現良好」，根本就是告訴所有司法人員，只要敢辦案打壓在野黨就能升官。黃國昌要請問曾經代表民間司改會追緝惡檢的顧立雄尤伯祥，同意嗎？

民眾黨今天舉行中央委員會，針對賴總統邀請在野黨「共商國是」，黃國昌指派民眾黨秘書長周榆修作為溝通聯繫窗口，靜待總統府進行更進一步的作業磋商。

黃國昌表示，民眾黨永遠把國家利益放在政黨利益之上，對於賴總統昨天拋出「坦率真誠交換意見、共商國是」，必須在「不設前提框架、沒有預設立場」的基礎上進行，目前為止仍然靜待總統府進行後續作業，也希望朝野政黨「共商國是」能夠順利推進。

針對賴總統施政周年的各項民調，黃國昌則指出，人民普遍不滿意其施政成績，其中在司法改革的不滿意更是最高，「民眾不滿司法成為民進黨政府操弄、打擊政敵的工具，也讓人民對司法產生不信任」，尤其是台北地檢署檢察官林俊言，過去遭到揭發有眾多不正訊問、違法逼供的行徑，如今竟然被檢察長推薦為主任檢察官。

黃國昌批評，林俊言問案宛如流氓，甚至嗆聲被告「你就給我試試看」，屢次不正訊問、偽裝視察、實行威逼的檢察官，如今在民進黨的宇宙裡竟然是「表現良好」，根本就是赤裸裸地告訴所有司法人員，只要敢政治辦案、打壓在野黨就能升官，「請問曾經代表民間司改會追緝惡檢的顧立雄、尤伯祥同意嗎？」

黃國昌強調，當揣摩上意、緊抱當權者大腿成為升官不二法門，人民對司法的信任只會持續探底，對於檢察官的違法濫權，還有司法程序上的公開透明，民眾黨會持續推動必要的法案跟改革，透過行動回應人民期待。

此外，立法院會昨天通過「重啟核三」公投案，預計在今年8月23日進行公民投票，黃國昌則表示，國家的重要能源政策，應該交由民意決定，唯有落實直接民權，公民自主才真正得以落實。

黃國昌 顧立雄 檢察官 尤伯祥 司法改革

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