就職滿周年 賴清德：感謝全體黨公職一起為台灣打拚
身兼民進黨主席的賴清德總統今天在民進黨中常會表示，昨天是他和副總統蕭美琴就職一周年，在充滿許多艱辛挑戰的一年裡，要感謝各位中常委與黨部主管、同仁等全體黨公職，努力不懈，協助行政團隊，一起為台灣打拚，讓國家持續前進。
賴總統指出，青年是國家的未來，是改變台灣社會的重要力量，要全力相挺投資，「青年百億海外圓夢基金計畫」已經正式啟動，第一梯次有超過660位青年，將分別前往5大洲、40幾個國家追求夢想。
賴清德說，培育優秀年輕政治工作者，是政黨永續發展的根源，去年以他和蕭美琴的選舉補助款為財源，成立了「美德青年育才計畫」，他也將會參加去年參與者的分享座談，期望透過鼓勵黨內年輕政治工作者持續進修、拓展視野，持續推進黨務發展。
賴清德表示，未來民進黨要與年輕世代繼續團結打拚，以台灣人韌性、不服輸的精神，迎接挑戰、穩健前行，更期盼全體黨公職能繼續與行政團隊一起，結合社會各界的力量，讓台灣成為世界之光、世界和平的舵手、世界繁榮的推手。
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