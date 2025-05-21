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交委會解凍交通部、數發部及工程會預算 將送至院會

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
交通部長陳世凱。記者曾原信／攝影
交通部長陳世凱。記者曾原信／攝影

立法院交通委員會21日審查處理交通部、數位發展部及行政院公共工程委員會預算凍結案，分別有48、20及8案，現場委員未有意見火速通過，完成解凍程序送出委員會，後續將送院會。對此，交通部表示，謝謝委員們的支持，這次預算全數解凍，是對交通部全體同仁積極打拚的肯定。

交通部今針對114年單位預算解凍案進行專案報告，其中包括大陸地區旅費、派員出國計畫、交通運輸規劃及產業發展、台鐵軌道結構安全提升計畫、台鐵公司營業所需基礎設施重置計畫、國際機場園區股份有限公司、氣象科技研究發展、業務費、媒體政策及業務宣導費、空運管理業務、觀光業務、公路及監理業務管理等48案。

交通部主管部分，共有48案，總預算金額達136億元，交通委員會今討論後，同意全部解凍，後續將送院會完成解凍程序。

對此，交通部長陳世凱表示，謝謝委員們的支持，這次預算全數解凍，是對交通部全體同仁積極打拚的肯定，也是穩健前行的力量，交通部會持續當全民的交通靠山。

台鐵 交通部

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