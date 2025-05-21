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總預算刪減高雄補助款51億 邱議瑩：藍白懲罰人民

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委邱議瑩。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委邱議瑩。圖／聯合報系資料照片

民進黨高雄立委邱議瑩今天表示，國民黨民眾黨刪減中央總預算636億元，行政院不得不將今年一般性補助款總額的636億元列為未分配數，高雄市因此少了51.95億元，呼籲國人看清事實，這不是中央懲罰地方，而是多數黨以預算手段懲罰人民，高雄人不應該成為政治鬥爭犧牲品。

邱議瑩表示，高雄一直是中央重大政策的堅實後盾，8席民進黨立委全力支持中央政府的財政規畫，從未有一分不合理刪減的提案，因為他們知道，這每一筆預算，不只是數字，而是全國人民的生活，是高雄未來的建設動能。

邱議瑩指出，高雄市所有民進黨立委都支持中央總預算，從未為反對而反對。但這次國民黨、民眾黨聯手操弄程序、挾國會多數，通案刪減預算，讓行政院被迫壓縮地方補助，最終造成各縣市被集體懲罰，讓人民成為代價。這筆錢是不是高雄該被懲罰的錢？是高雄市民不努力納稅的錢？還是說，高雄只是被拿來墊背、被當成政治角力下的代罪羔羊？

邱議瑩說，高雄正值轉型關鍵期，橋頭科學園區、半導體S廊帶、亞洲新灣區、捷運黃線、輕軌後續，還有台積電先進封裝廠進駐，這些建設都在進行中，都需要財政穩定才能落實。雖然行政院已明確表示，教育、警消、社福等指定用途不在刪減之列，但被列為未分配數的部分，正是地方在基本設施、人事、退撫、辦公等例行支出最仰賴的部分，各地方政府即使可以透過舉債處理，也只是延後傷害，根本無法解決問題，自己請問，如果高雄被砍掉50幾億元，要誰來埋單？

邱議瑩表示，她的訴求很清楚，第一，中央應在釋憲案結果出爐前，審慎調整未分配機制，考量縣市財政狀況，避免地方治理受創，減少對縣市正常運作的衝擊。

邱議瑩指出，第二，行政院在執行未分配預算的調整時，應考量政治責任歸屬，優先保障支持中央總預算的縣市，並可參考「贊成刪總預算之國民黨立委所在縣市比例」作為分配原則。刪預算的責任，不應由全民買單，而應由發動刪預算的政黨與藍白立委共同承擔。

邱議瑩說，第三，呼籲國人看清事實，這不是中央懲罰地方，而是國會多數黨以預算手段懲罰人民，以政治操作凌駕民生需求，高雄人不應該成為政治鬥爭的犧牲品。

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