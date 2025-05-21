林月琴任剴剴案外聘督導指職責未明訂 衛福部：將修法

立委林月琴曾擔任負責管理剴剴案惡保母的文山居托中心外聘督導，遭外界圍剿。多名立委提出，內部督導、外聘督導名稱及職務均不明確，要求衛福部應明確畫分職責。衛福部社工司長蘇昭如說，社工督導功能重要，但社工師法中未明訂職責，將研議訂定「社工工作作業要點」，明訂督導功能、運作機制，後續福利法規、計畫等也可明定。

立法院社福及衛環委員會針對外聘督導機制進行檢討。林月琴表示，根據社工專業人員協會內部手冊，外聘督導機制是因應政府採購而設置，但其職務規定有哪些？不論自己是對是錯，都希望衛福部透過法律規定，把職責劃分清楚，補足制度空缺，否則若外界無法區分，把內部督導責任，歸咎於外聘督導，實屬不妥。

蘇昭如說，外聘督導具教育、支持、行政3大特色，部分社福組織規模較小，無法自行聘用督導，所以需要向外聘請，外聘督導僅部分時間在機構，性質上並非機構職員，行政角色較淡，但具有教育、指導單位社工人員功能，目前社會福利補助作業要點等，針對外聘督導資格、薪資等都有規範，未來也會透過法規明定。

立委陳昭姿說，根據衛福部社工督導支持培力計畫，機構規模小，缺乏督導機制時，可聘用外聘督導，擴大社工人員接受督導涵蓋率，藉由長期經驗，強化社福單位專業制式、技術。外聘督導有一定程度要替代外聘督導，協助社工，若外聘督導不必主動了解案家需求，是否該機制形同虛設？

「雖然都有督導二字，但內部督導著重『監督』，外聘督導則著重『指導』。」衛福部次長林靜儀表示，規模小、運作單純的機構，可用外聘督導補強，但針對成員、制度穩定的社福機構，內部必須有自聘的督導，監督服務內容，外聘督導角色較接近顧問，內部系統有需要協助時，才會由外聘督導介入，且有熱忱支持助人者，才會擔任外部督導。

立委賴惠員說，外聘督導名稱容易令人誤解，建議改為外聘專家或外聘顧問；立院社福及衛環委員會召委蘇清泉也說，這名稱應該修改，建議社工界可效仿醫界，明訂分工，否則容易漏接個案。對此，林靜儀強調，機構內部應建立穩定督導系統，發揮監督、指導權責，不過，外聘督導一詞在社福界使用已久，是否改稱必須再研議，但一定會明訂權責。