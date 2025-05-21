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涉性平案洩密送教部性平會調查 葉丙成：道歉並撤文、靜待調查結果

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涉性平案洩密送教部性平會調查 葉丙成：道歉並撤文、靜待調查結果

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
教育部政務次長葉丙成稍早終將臉書貼文刪除，並表示向學生道歉。聯合報系資料照片
教育部政務次長葉丙成稍早終將臉書貼文刪除，並表示向學生道歉。聯合報系資料照片

教育部政務次長葉丙成日前臉書發文涉及洩漏性平案學生身份，教育部今表示，會依法送交性平會審議，確保程序公正與結果公信。事隔一個月，葉丙成稍早終將臉書貼文刪除，並表示向學生道歉。他也指出，心意被誤解、產生更多紛爭，為避免事情愈發複雜，決定撤下發文靜待調查結果。

該事件起因於今年4月21日，葉丙成於社群媒體發文，表述其正關心一起大學性平案件，但文中截圖涉及洩漏事件學生的個人資訊，事後即便葉已修改內文、隱藏部分截圖資訊，但仍引發受害學生質疑。

今天7名民進黨籍教育文化委員會立委共同發文，要求將該案移交教育部性別平等教育委員會，由外部專家組成調查小組調查，並於1個月內公告調查結果。

事發近一個月，葉丙成今天表示，四個月前，當看到一位學生在網路上透露出痛苦與無助，而且可能自我傷害時，心裡非常擔心、無法袖手旁觀。原本希望能讓他身邊師長即時察覺，給予溫暖與支持，因此才通知學生的教授。然而，卻沒有想到，這份善意的舉動，卻無意中帶來了困擾，對此感到非常難過，也真心誠摯地向受到影響的同學道歉。

葉丙成也表示，近期網路上流傳一些不實訊息，指稱教育部施壓教授害教授辭職，但初衷只是單純想釐清真相，不希望誤解越傳越廣。然而，心意卻被誤解，產生更多的紛爭與困擾，為避免讓事情變得更複雜，選擇撤下了當時的發文並靜待後續調查結果。

葉丙成也坦言，已深切體會善意若表達不當，也可能帶來傷害。會更謹慎地關心學生，也希望能更有智慧地處理一切，再次對同學表達歉意。接下來將靜待調查結果，不再對此事件做回應。

葉丙成 教育部

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