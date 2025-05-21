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輝達海外總部落腳北士科 民眾黨諷「罵最兇變蹭最兇」

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
輝達執行長黃仁勳公布輝達海外總部落腳北士科。記者余承翰／攝影
輝達執行長黃仁勳公布輝達海外總部落腳北士科。記者余承翰／攝影

有關輝達海外總部落腳北士科，台灣民眾黨今天表示，北士科就是政治投機客的照妖鏡，一夕之間從「弊案重災區」變成「智慧創新科技熱區」，所有攻擊和質疑瞬間銷聲匿跡，「過去罵最兇的，現在都變成蹭最兇的」，台北市前市長柯文哲卻要承擔種種罵名。

輝達執行長黃仁勳前天宣布海外總部落腳北士科，民眾黨今天在臉書發文表示，北士科就是政治投機客的照妖鏡，「不變的是拚產業、拚建設的心，變的是那些造謠作秀、臉皮比北士科園區土地還厚的醜惡嘴臉。」

民眾黨指出，柯文哲在市長任內推動北士科，主要是著眼大台北未來發展，規劃整體發展藍圖，考量內湖科技園區已經飽和，面對台北市的產業發展，士林北投科技園區就是新的產業園區，由於內湖科技園區已經飽和，從內湖、士林北投到社子島，就是未來20年的產業發展廊帶。

不過，民眾黨也說，看到「黑柯」的政治紅利，部分藍綠議員猛烈批評，質疑柯文哲的規劃缺乏遠見、無法吸引優質企業進駐，甚至超出合理監督的範疇，試圖把依法行政的招標程序，滑坡造謠成圖利財團，不惜染黑城市與人民的前進道路。

民眾黨表示，當黃仁勳驚喜宣布海外總部落腳北士科，並且攜手台積電、鴻海與國科會推動AI基礎建設，打造台灣成為全球AI與機器人革命中心，北士科從當年被抹黑的「弊案重災區」變成「智慧創新科技熱區」，所有攻擊和質疑瞬間銷聲匿跡，「過去罵最兇的，現在都變成蹭最兇的。」

民眾黨也說，過去造謠作秀的人一個個裝沒事，反過來稱讚北士科招商符合產業趨勢，「自打臉到腫得像麵包超人也不在乎」，其實選民都看在眼裡，柯文哲任內的規劃與建設取得多項成果，終於為今天的發展打下紮實的基礎，也證明透過專業的市政規劃，才能帶來實質的利益與發展。

輝達 民眾黨 柯文哲 北士科

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