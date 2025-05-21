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政院統刪地方補助款 朱立倫：財劃法尚未實施就先苛扣

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席朱立倫今在中常會發表談話。記者鄭媁／攝影
國民黨主席朱立倫今在中常會發表談話。記者鄭媁／攝影

立法院刪凍中央政府總預算，要求行政院自行刪減636億餘元。行政院認窒礙難行，已決定統刪中央給各縣市的一般性補助款25%，引發地方反彈。國民黨主席朱立倫表示，財劃法尚未實施就要大幅苛扣，這才是真正傷害地方重大建設及政策的做法。

朱立倫今在中常會指出，台灣的事情是屬於全民的，願意非常認真努力面對問題、解決問題，目前立法院正討論解凍114年相關預算，國會願意全力以赴，行政機關更應懇切地針對國會議員所疑慮的部分加以說明、予以解凍。

朱立倫強調，國民黨絕對無意刁難任何部會，但請各部會不要有任何政治動機，故意延宕任何預算的解凍，讓預算能全力地施行。

同時，對於地方政府的一般補助款，朱立倫說，尚未實施「財政收支劃分法」修正案，中央就已經要大幅苛扣，他相信這才是真正的傷害台灣地方重大建設及地方政策的作法，希望行政院不要先苛扣各縣市的地方一般補助款。

補助款 行政院 朱立倫

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