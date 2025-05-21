【重磅快評】賴清德打擺子式的施政風格

賴清德就任總統滿週年，雖然他自認拚了老命幹，但國人對他的施政評價不高，至多是給低空掠過的同情分，這與他謹小慎微的個性有關，沒有大開大闔的亮眼施政，有的只是平順過關，這能得的正分有限，糟糕的是賴政權三不五時有打擺子式的凸搥演出，打擺子絕大多數是負面意義，意思是想到哪做哪，就像打哆嗦，偶爾就那麼莫名抖一下。

打擺子經常用在瘧疾的好發症狀，前一刻還好好的，突然就一陣寒噤，不由自主的寒由膽中生，就這麼狂顫起來；糟糕的是打擺子毫無規則可循，前半小時平靜，接著就突發顫抖起來，不規則的程度甚至遠超過瘧疾應有症狀；國家領導人若是施政陷入打擺子式的無厘頭，不只國家運轉的步調亂了套，人民也因此惶惑不安，完全失去調子而陷於混亂。

當然，這筆帳不可能全算在賴清德頭上，施政也未必有那麼多政策都高到總統層級，但他概括承受是跑不掉的；雖有的只是部會、下級單位就可決行、推動，但賴政權必須要承擔；換言之，賴政權所轄部會任何動作，即便是無厘頭的打擺子，指令也是由神經中樞發出。

這幾天賴政權又處於打擺子狀態，內政部莫名其妙的挑去蔣、去威權、去中正路等話題開刀，動作不小，但國人想不通這時候挑這些話題幹嘛？去蔣、去威權的時空背景雖不能說全過去了，但至少要拉到二戰結束初期時空才能讓國人有些感覺；至於中正路改名內政部還真有大動作，不但清點至今總計各地還有六百多條中正路，甚至拍胸脯地方沒錢中央給錢改。

內政部或許太有想像力了！沒去實際瞭解去蔣、去中正路還有多少賣點？以去中正路而言，那只是二戰後取代日本命名的用詞，當時或許有此氛圍，但五、六十年過去，對民眾根本已無感，內政部哪需要編預算、大動作推動？一副不趕緊改名就是對國家正統性的挑戰？

更何況，許多中正路已經更名、消失了；台北市曾有中正路，民國36年命名，從大稻埕五號水門起，經北門、省道一直連通到松山，但這條中正路短命，民國七十年切兩段，分別是八德路、忠孝路，中正路壽終正寢，這時候倡導去中正路，難道要先還原歷史變革？