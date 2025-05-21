中央刪減彰化縣51.7億一般性補助 彰化縣府開緊急會議研商

行政院主計總處以立法院刪減中央總預算636億元為由，統刪各縣市一般性補助款27.32%，以彰化縣原189億元一般性補助，將被刪減51.7億元，地方建設及社福將受到不小衝擊，縣府下午將緊急召開會議，研擬相關因應策略。

由於被刪減的一般性補助，涵括教育、水資及社福等項目，彰化縣政府今天下午將召開緊急會議，包括可能受影響的補助項目，以及相關調整措施做為管控，並結合中央民代向中央反映地方心聲，希望中央審慎研議，以免衝擊地方建設及社會福利。

此次是針對一般性補助，中央接下來還可能針對計畫型補助刪減，彰化縣本年度就有約210億元，如果中央再下重手，以原來財政就不寬裕的彰化縣來說，更是雪上加霜。