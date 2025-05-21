中央補助台東少23億元 饒慶鈴：不覺得130億元會入帳

台東縣長饒慶鈴日前針對財劃法台東可能估約增加130億元統籌分配稅款，對台東縣民喊「不要高興太早」，今天縣政總質詢她就報告不好的消息，指出中央通知台東縣確定一般性補助短少23億元。饒慶鈴對中央沒信心喊話說，她不覺得130億元會入帳。

饒慶鈴表示，少了23億元受最大影響就是社會福利部分，縣內許多社福經費補助都要靠中央支持，下半年就已經這樣了，何況明年是否又會減少；財劃法都沒通過，中央就先縮緊地方一般性補助，統籌稅款分配屆時可能又要砍一半，這對財政本來就困難的台東而言，無疑是雪上加霜，相關基礎縣政推動面臨更嚴峻的情況。

她說，按照中央對於給予地方縣市預算經費東扣西扣，可能要一次補足這130億元要給台東縣的錢，那中央一整年給台東縣是86億元，若中央完全不給，那等於是130億元扣掉86億元，最後只剩30幾億元，全縣16個鄉鎮市再分一分，真的每剩多少。她也不覺得財劃法通過台東增加130億元統籌分配稅款會入帳。

「今年下半年要進縣庫的錢，確定短少23億元。」饒慶鈴說，現階段中央給予地方縣市政府經費短少是可預期；但為因應這樣的挑戰，縣府絕對設法排除困難，優先照顧縣內老幼婦孺、弱勢民眾的社會福利，以及公共安全的經費不能被砍。