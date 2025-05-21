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賴清德拋設主權基金 朱立倫：願深入討論共同促成

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席朱立倫今在中常會發表談話。記者鄭媁／攝影
國民黨主席朱立倫今在中常會發表談話。記者鄭媁／攝影

賴清德總統宣布政府將成立主權基金，打造國家級投資平台，應對國際經濟變局。國民黨主席朱立倫今天表示，願意一起深入討論，讓國家主權基金成為台灣整體金融投資策略安定的力量。

朱立倫今在中常會指出，十幾年前他在行政院服務時，內部會議就已多次探討，歷屆政府也有這樣的想法，民眾黨競選期間也提出相關看法。既然賴總統明確提出籌設國家主權基金，國民黨願意一起好好深入討論，讓國家主權基金成為台灣整體金融投資策略穩定的力量。

朱立倫指出，主權基金必須跟既有的國發基金、國安基金有所區隔，也必須就其來源明確討論與規範。央行已拒絕外匯存底無償使用，但多國的主權基金可借用外匯存底，所以這是可以討論的、可一起來促成。

他也提到，主權基金相關規模必須達到一定效果，其使用、管理，更是全民必須做最妥適的監督，不能產生任何弊案，國民黨願意為台灣未來成立主權基金一同貢獻力量、一起討論。

賴清德 朱立倫 國民黨 主權基金

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