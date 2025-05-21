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中央全面削減地方補助款 高雄減少近52億元

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導

立法院凍刪總預算636億，行政院為此全面削減地方政府一般型補助款，高雄市原核定補助190億，被刪減近52億，首當其衝是教育、社福及基本設施等經費，市府主計處表示，因補助款減少，不排除研議實施撙節措施，但最怕計畫型補助款會刪更多，恐衝擊捷運建設。

市府主計處指出，高雄一般型補助款原本編列190億，因立院刪減總預算，行政院昨函文通知一般補助款刪減27.32%，變成只補助138億，大減約51.95億。

主計處表示，一般型補助是統支統收，但有三層面衝擊大，其中教育經費減少11.34億，其中諸如學校水電費、學生午餐費等將受影響，社會福利經費減少23.58億，規畫細項則有社會救助、六大社會福利津貼，以及基本設施經費減少16.33億，造成水利、文化、警消甚至清淤等相關作業受影響，將辦理撙節收支。

不過主計處坦言，令人擔心是計畫型補助，現在還不知道會減少多少，目前高雄正在推動捷運四線齊發計畫，包括捷運黃線、岡山路竹延伸線、小港林園延伸線、輕軌等，就怕陸續核定計畫因預算減少而生變，導致建設停擺，這比一般型補助減少的殺傷力更大。

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