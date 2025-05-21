中國大陸對台壓力增加 學者：經貿需有新戰略

「面對新關稅戰，台灣對東南亞、歐洲要提出新的經濟策略！」學者徐遵慈21日於座談會上提醒，包括主權基金的規模、透明度，服務業移工、能源等問題，還有待總統賴清德與國安團隊因應；學者曾偉峯指出，目前美中談判尚未抵定，台灣仍有戰略自主空間，但隨著談判趨近尾聲，中國對台壓力增加下，賴政府要儘速規劃新的戰略。

新南向還會繼續嗎？

政大國關中心21日舉行「賴總統執政週年的美中台關係評估與展望」座談會。中經院台灣東協研究中心主任徐遵慈分析，賴總統上任後兩岸經貿急凍，雖然積極去風險化與分散市場，但如今又遇到美國關稅戰，在逐漸失去中國市場下，哪些地方可以取代便值得關注。

她認為，賴總統520談話沒有提到兩岸，算是為兩岸經貿設下停損點，至於主權基金還要看規模、透明度，還有誰負責，目前央行表態傾向不願主導，還要看立法院的意見。她提醒說，賴總統在演說中提到對外拓展經貿，但要前往哪裡？蔡總統的新南向政策與非洲計畫還會繼續嗎？中東會是下個投資點嗎？都有待後續說明。

企業期待服務業移工

「移工問題尚未塵埃落定！」徐遵慈強調，服務業移工不足，引入尚未獲得勞動部正面回應，雖與印度簽署MOU，但後續並沒有下文；能源問題若能更穩定，有助產業減少外流，但台灣在關稅戰過程中，企業大多仍反映沒有受到足夠諮詢，如今東南亞也恐被課徵高關稅下，新南向要如何調整？對歐要如何增加實際經貿交流也有待琢磨。

政大國關中心副研究員曾偉峯也說，在美中談判持續下，台灣有暫時的戰略自主空間，如今賴政府在就職演說中低調談論兩岸關係，比起就職時的轉向可能有幾個原因：比起在拜登時期的戰略清晰，川普轉向戰略模糊；中國在訪問他國時的文宣，罕見的強調台灣問題，顯示對台文攻武嚇升級，且高層的關心程度上升，需要密切注意。

兩岸表態更緊縮

曾偉峯預測，美中關稅戰的談判豁免期到8月12日，在這之後若安全、科技與貨幣等議題都有進展的話，台灣的戰略自主空間將會逐漸縮小，盼政府謹慎評估發展，找到最符合自己利益的作為。他也表示，賴總統在演說中不提兩岸，或是表態相對和緩是戰術性的考量，沒有涉及原則與立場的轉變。

政大國關中心主任王信賢指出，從川普的關稅解放日，到美中談判、俄烏戰爭、以巴與印巴衝突，還有中國3次軍演與1次類軍演，甚至遭國台辦點名是「區域和平破壞者」，還有國內的朝小野大，凡此，賴總統都面臨不少壓力，因此近來透過較輕鬆的節日表達兩岸關係，並強調脫中入北是學者個人主張等，都顯示兩岸表態上有進行收縮。

關注美中國安戰略

另外，他也提醒說，中國發布了國家安全報告白皮書，裡面提到非常多兩岸關係，且美國也將於10月發表國家安全戰略白皮書，光是川普在美中談判後的發言就讓台灣民眾心驚膽跳，接下來這幾個月對美中台關係來說非常重要，賴政府要好好進行研析。

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