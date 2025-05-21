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民進黨開除5共諜黨籍 中評會主委賴瑞隆：捍衛黨紀國安

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨中評會主委賴瑞隆。圖／聯合報系資料照片
民進黨中評會主委賴瑞隆。圖／聯合報系資料照片

民進黨日前爆發多位黨工、助理涉入共諜案，民進黨中評會今天開會討論，針對日前黨員涉嫌參與共諜案進行嚴正審議，經與會中評委深入討論後，會中達成一致決議，將5位涉案黨員邱世元、黃取榮、何仁傑、吳尚雨、盛礎纓予以除名並開除黨籍，以正視聽、捍衛黨紀與國家安全。

民進黨中評會主委賴瑞隆表示，當前國際情勢嚴峻，台灣正面臨中共威脅，國內各黨派都應團結一致，共同守護台灣的國家安全，以及自由民主的普世價值。涉案者之行為不僅觸犯我國法律，更明顯違反本黨紀律與核心價值，中評會對於傷害國家違紀行為絕不接受，民進黨是守護台灣的第一品牌，面對中共的利誘威脅，所有黨員都應嚴守法律黨紀，以國家利益至上，傷害台灣行為絕不寬貸絕不接受。

賴瑞隆指出，根據「民主進步黨紀律評議裁決條例」第38條規定，「黨員之其他違紀行為，得依情節輕重，應予除名以下處分。」今天經中評會一致通過，決議將5位違紀黨員邱世元、黃取榮、何仁傑、吳尚雨、盛礎纓全數予以除名開除黨籍，展現維護清廉捍衛民主的堅定決心。

賴瑞隆說，中共滲透收買台灣共諜，竊取台灣國家機密，這是對台灣非常惡意的行為，也是所有台灣人民都不能接受的。賴瑞隆呼籲，所有國人以及朝野政黨，面對中共全力滲透利誘要統一台灣，讓台灣失去自由民主，全台灣人民都應團結一致對抗中共的滲透利誘統一野心，共同守護台灣國家安全，共同守護台灣的自由民主。

賴瑞隆 民進黨 中共

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