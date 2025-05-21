吳釗燮缺席立院預算解凍 黃國昌：總統先報告適任與否

立法院司法及法制委員會今天處理總統府與國安會預算解凍案，國安會秘書長吳釗燮請假未獲准逕自缺席會議。民眾黨主席黃國昌表示，賴清德總統邀請在野黨主席聽取國安情勢，結果吳釗燮很大牌，自以為是國安太上皇拒絕列席，賴總統應該先報告其是否適任。

黃國昌中午接受網路節目「中午來開匯」專訪，談及賴總統昨天發表就職周年演說，表達願意真誠交換意見、共商國事，黃國昌表示，民眾黨把國家利益放在第一位，朝野政黨領袖會談早就應該進行，不過所謂的簡報國安情勢，對象應該要是全體台灣人民。

黃國昌指出，基於行政與立法相互制衡的機能，行政部門本來就要到國會報告，「只不過很奇怪，有機會給他們來立法院，總統府秘書長不來，國安會秘書長不來，每一個都很大牌」，即便總統府秘書長潘孟安有公務在身，擔任會議主席的國民黨立委吳宗憲准假，不過吳釗燮則是連請假都沒有，難道真的以為自己是國安太上皇。

黃國昌批評，吳釗燮把共諜帶到政府高層，從外交部、總統府再到國安會，事情發生這麼久，至今沒有要負責，如果真的要報告所謂國安情勢，賴總統應該先向全體國人報告，吳釗燮是否適任國安會秘書長，況且根據國家安全法規定，過失犯也有其相當刑責。

黃國昌質疑，如果以政治人物的角度來講，吳釗燮是否適任國安會秘書長，「國家安全交給這種人，賴總統要不要重新考慮」，難道吳釗燮不是重大國安問題，憑什麼還可以留任國安會秘書長，可能不只是跟在野黨領袖報告，而是賴總統要向全台灣人民報告。

黃國昌表示，在野領袖對話早就應該進行，只不過要對話的其中一個人，恐怕是民眾黨前主席柯文哲，現在仍被關押在台北看守所，而既然要坦率真誠交換意見，「我們也願意去，但是不應該有任何前提框架、預設立場」，必須針對國內外的重大挑戰交換意見。

黃國昌說，民眾黨靜候總統府安排，目前尚未收到任何訊息，如果有涉及機敏資訊，他也同意先進行閉門會議，共商國事部分則要全程直播。