快訊

黃仁勳指美國出口管制策略錯誤讓輝達坐失市場 激勵中國自主發展決心

做一個不讓鄰國攻陷的島嶼：新加坡如何捍衛小國地位？

日Sukiya牛丼店又見惡搞！少女「對嘴狂飲」公用茶壺 最新下場曝光

特別條例仍無共識 經濟部不願發現金

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
立法院特別條例21日進行逐條審查，但並沒有共識，因此全數送黨團協商。（直播截圖）
立法院特別條例21日進行逐條審查，但並沒有共識，因此全數送黨團協商。（直播截圖）

要不要普發現金、是否撥補台電無共識，特別條例將進入黨團協商！立法院經濟、財政聯席委員會21日審查特別條例時，各黨對於是否普發現金、特別預算要不要納入強化國土韌性的1500億與撥補台電的1千億都沒有共識，因此條文全數保留送協商。經濟部長郭智輝強調，普發現金雖有短暫效力，但未必是最好的方案。

藍盼國防另立預算

立法院經濟委員會21日逐條審查為因應美國對等關稅而提出的特別條例，行政院、國民黨、民眾黨與民進黨都有提出版本，但國民黨立委賴士葆不滿指出，特別預算是為了因應對等關稅，不是為了加強國防，若要加強國防，可以另外提出追加預算或特別條例，但不應該與關稅放在一起。

賴士葆主張，因應關稅衝擊的部分可以增加，但強化國土韌性應該另提追加預算，且台電又要撥補1千億，但台電撥補之後又不承諾不漲價，撥補與漲價都是拿人民納稅錢，有綠委說，八大工商團體希望電價凍漲，但工商團體也希望用核電，民進黨政府為何不從善如流？

綠：強化韌性莫分開

但民進黨立委陳亭妃表示，近日海巡署被質疑讓中國人偷渡上岸不知道，藍白罵海巡署的同時卻又不給錢讓海巡署加強海防，特別條例就是要提出宏觀性，希望藍白不要因為政治立場不同，就曲解強化韌性的美意，經濟、產業、國土的韌性不能切開。

同黨立委賴瑞隆也說，中國持續對台灰色侵擾，應該給予國軍、海巡更多支持，強化海域與無人載具監測。但民眾黨立委張啓楷質疑，包括海巡、培養人才等經費，應該編列在公務預算，隨即引發賴瑞隆與陳亭妃不滿，表示相關預算都有遵守《預算法》，雙方陷入口角衝突。

條文全部保留

經濟部長郭智輝在綜合答覆時強調，特別條例是因應國際情勢對我國經濟社會、國土安全造成的影響，相關預算均有其必要，普發現金雖有短暫效力，但未必最好，敬請朝野委員支持政院版本。最終朝野並未達成共識，從法案名稱到全數條文，以及2條修正動議、2條附帶決議全數保留送黨團協商。

【更多精采內容，詳見

立法院

延伸閱讀

綠鬧內鬨？ 高雄湧言會發聲明「尚未決定支持特定市長人選」

郭智輝專訪3／美關稅衝擊6大產業 郭智輝：導入AI節能拚降低2成營運成本

郭智輝專訪2／郭智輝：協助產業度過難關 千億撥補台電非常重要

郭智輝遭疑涉台東風電 黃建賓：彭啓明黑箱視察拆彈？

相關新聞

民進黨開除5共諜黨籍 中評會主委賴瑞隆：捍衛黨紀國安

民進黨日前爆發多位黨工、助理涉入共諜案，民進黨中評會今天開會討論，針對日前黨員涉嫌參與共諜案進行嚴正審議，經與會中評委深...

鐵公路都中斷 徐榛蔚不忍了！喊話賴總統搭火車開蘇花到花蓮看看

花蓮北上鐵公路近日再因豪雨中斷，縣長徐榛蔚今天與多位議員、觀光產業界出面爭取安全回家的路。徐榛蔚說，路段、搶修、路通變成...

陳佩琪自爆罹患嚴重憂鬱疾患 柯P母心智功能急速退化

台北地方法院審理京華城容積弊案，昨天再度訊問台北市前市長柯文哲，其妻子陳佩琪自爆罹患嚴重憂鬱疾患，婆婆何瑞英的心智功能也...

中央全面削減地方補助款 高雄減少近52億元

立法院凍刪總預算636億，行政院為此全面削減地方政府一般型補助款，高雄市原核定補助190億，被刪減近52億，首當其衝是教...

基隆罷綠議員領銜人游正義羈押獲准 死亡連署第5人收押

基隆地檢署偵辦罷免民進黨議員鄭文婷、張之豪「死亡連署」涉嫌偽造文書案，全案已有4人被收押，檢方昨天再約談罷免張之豪領銜人...

法定補助變成政治籌碼 新北藍黨團批：賴清德應下台

行政院近日以總預算為由，將刪減地方政府「一般性補助款」，新北市議會國民黨團今天批評，民進黨中央政府罔顧法治、恣意操作，將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。