特別條例仍無共識 經濟部不願發現金
要不要普發現金、是否撥補台電無共識，特別條例將進入黨團協商！立法院經濟、財政聯席委員會21日審查特別條例時，各黨對於是否普發現金、特別預算要不要納入強化國土韌性的1500億與撥補台電的1千億都沒有共識，因此條文全數保留送協商。經濟部長郭智輝強調，普發現金雖有短暫效力，但未必是最好的方案。
藍盼國防另立預算
立法院經濟委員會21日逐條審查為因應美國對等關稅而提出的特別條例，行政院、國民黨、民眾黨與民進黨都有提出版本，但國民黨立委賴士葆不滿指出，特別預算是為了因應對等關稅，不是為了加強國防，若要加強國防，可以另外提出追加預算或特別條例，但不應該與關稅放在一起。
賴士葆主張，因應關稅衝擊的部分可以增加，但強化國土韌性應該另提追加預算，且台電又要撥補1千億，但台電撥補之後又不承諾不漲價，撥補與漲價都是拿人民納稅錢，有綠委說，八大工商團體希望電價凍漲，但工商團體也希望用核電，民進黨政府為何不從善如流？
綠：強化韌性莫分開
但民進黨立委陳亭妃表示，近日海巡署被質疑讓中國人偷渡上岸不知道，藍白罵海巡署的同時卻又不給錢讓海巡署加強海防，特別條例就是要提出宏觀性，希望藍白不要因為政治立場不同，就曲解強化韌性的美意，經濟、產業、國土的韌性不能切開。
同黨立委賴瑞隆也說，中國持續對台灰色侵擾，應該給予國軍、海巡更多支持，強化海域與無人載具監測。但民眾黨立委張啓楷質疑，包括海巡、培養人才等經費，應該編列在公務預算，隨即引發賴瑞隆與陳亭妃不滿，表示相關預算都有遵守《預算法》，雙方陷入口角衝突。
條文全部保留
經濟部長郭智輝在綜合答覆時強調，特別條例是因應國際情勢對我國經濟社會、國土安全造成的影響，相關預算均有其必要，普發現金雖有短暫效力，但未必最好，敬請朝野委員支持政院版本。最終朝野並未達成共識，從法案名稱到全數條文，以及2條修正動議、2條附帶決議全數保留送黨團協商。
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