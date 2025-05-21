特別條例從「國土安全韌性」吵僵 蔡易餘：這美國非常重視

立法院經濟、財政聯席會議今繼續審「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」，不過光為「國土安全韌性」是否該出現在名稱中，就讓朝野立委激烈言詞攻防，民進黨立委蔡易餘更一度脫口說出，「這是美國非常重視的」。不過，最終會議仍無達成任何共識，全案保留送協商。

立院續審「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」，不過會議開始沒多久，朝野立委光針對「國土安全韌性」是否該出現在名稱就出現分歧，審查期間多次針鋒相對。

國民黨立委翁曉玲指出，4100億元特別預算，應確實花在刀口上，應有1300億照顧關鍵產業及基層民生，並普發現金一萬元，促進市場活絡，法案若通過，政府也應該報告執行情況；該案既然是因應美國對等關稅，其實沒必要放入「國土安全韌性」。

民進黨立委邱議瑩批評，各版本中一部分聚焦紓困，一部分聚焦全民消費，不懂怎麼會併案處理；蔡易餘認為，「國土安全韌性」非常重要，怎麼強化基礎產業、國土安全等，這是美國非常重視的，目前正與美國談判，當然有其必要性。

民眾黨立委張啓楷說，民眾黨團版本跟蔡易餘所提版本剛好是兩個極端，有關民生部分，行政院有的，民眾黨團都大幅增加；國民黨主張普發現金1萬元，黨團則認為要普發6000元；而社會大眾都有共識的，就是認為「國土安全韌性」部分要拿掉，不能讓預算「大挪移、大灌水」。

郭智輝說明，該特別條例是因應整體情勢，無論在強化國土安全、經濟韌性都有急迫性，普發現金有短期效益，但不是最好方法，現在應該集中資源支持產業，敬請各位支持政院版。主計處長陳淑姿指出，普發現金與財政紀律法第7條相違背，且現並非適當時機，當初是因俄烏戰爭影響，必須刺激消費，但國內目前非常穩定，餐飲旅宿等營業額都創新高，發現金刺激效果恐不如預期。

海委會主委管碧玲表示，目前朝「零漏接」方式部署海防，但現有設備無法全面因應，因此相關經費絕對有在這次特別預算中。國防部副部長柏鴻輝則說，現在中共在灰色地帶衝突是每天發生，包含網攻、通信破壞等，這時能有預算對整體防護安全有幫助；且須建立好備份能量，當天災來臨時能即時協助。