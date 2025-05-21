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林俊言獲薦北檢主任檢察官 黃國昌諷抱大腿成升官法門

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
台北地檢署檢察官林俊言近日獲得推薦為主任檢察官。圖／取自黃國昌臉書
台北地檢署檢察官林俊言近日獲得推薦為主任檢察官。圖／取自黃國昌臉書

民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，台北地檢署檢察官林俊言「表現良好」，近日獲得推薦為主任檢察官，看完這份名單只有無限的嘆息，當揣摩上意、緊抱當權者大腿成為升官的不二法門，無怪乎人民對司法的信任度持續探底，而且沒有最底只有更底。

黃國昌稍早在臉書發文張貼「台灣台北地方檢察署114年推薦一審主任檢察官票選選舉『檢察長推薦名單』」，其中林俊言狀態為「表現良好」。

黃國昌表示，林俊言問案時宛如流氓，嗆聲被告「你就給我試試看」，在民進黨主政下竟然是「表現良好」，看完這份北檢主任檢察官名單，他心中只有無限的嘆息，「我就問民進黨在野時期，代表民間司改會追緝惡檢的顧立雄、尤伯祥同意嗎？是羅織柯文哲主席入罪的表現，還是充當鷹犬替民進黨追殺政敵的表現，抑或是以上皆是？」

黃國昌直言，當揣摩上意、緊抱當權者大腿成為升官的不二法門，也無怪乎人民對司法的信任度持續探底，「而且沒有最底，只有更底。」

黃國昌 民進黨 檢察官

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