快訊

黃仁勳指美國出口管制策略錯誤讓輝達坐失市場 激勵中國自主發展決心

做一個不讓鄰國攻陷的島嶼：新加坡如何捍衛小國地位？

日Sukiya牛丼店又見惡搞！少女「對嘴狂飲」公用茶壺 最新下場曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

賴清德悼三峽車禍不點交部 王鴻薇：因陳世凱是愛將？

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
交通部長陳世凱。記者曾原信／攝影
交通部長陳世凱。記者曾原信／攝影

新北市三峽北大國小旁路口，19日下午4時發生重大車禍，造成12人受傷、3人死亡，肇事者為78歲余姓老翁，引發換照年齡下修討論。國民黨立委王鴻薇今表示，如從75歲下調到70歲，大眾應會支持，但她也質疑賴清德總統發文哀悼，獨不點名交通部，是否因交通部長陳世凱為其愛將？

針對三峽北大國小車禍，引發下調換照年齡討論，王鴻薇說，有關於高齡駕駛的門檻要繼續拉高，現在是75歲之後要做換照，過去有民進黨立委想提高到80歲，最近在網路上也受到非常多的責難。現在大家認為交通部應該針對此情好好檢討，所以如果現在交通部要把75歲的年齡再往下調整，比如說到70歲，基本上社會大眾也是可以支持的。

王鴻薇提醒，賴清德總統發文哀悼這次發生在三峽北大國小前的重大車禍，可是很奇怪，賴總統點名點半天，竟然沒有點名交通部。不曉得是不是因為交通部長陳世凱，是賴總統的愛將？那很奇怪。賴總統點名衛福部，各大醫院要全力醫治，這一定不在話下，可是為什麼賴總統獨獨不去點名交通部，這也是很奇怪的事情。

新北市三峽北大國小周邊19日下午4時左右發生一起重大車禍，造成12人受傷、3人死亡，肇事者為78歲余姓老翁。記者蘇健忠／攝影
新北市三峽北大國小周邊19日下午4時左右發生一起重大車禍，造成12人受傷、3人死亡，肇事者為78歲余姓老翁。記者蘇健忠／攝影

陳世凱 賴清德 王鴻薇 交通部長

延伸閱讀

下修換照年齡「中南部長者怎麼活」立委籲提供公共小黃

高齡駕駛肇事攀升 立委籲加裝先進駕駛輔助系統 陳世凱：3個月研議

影／交通部鼓勵高齡駕駛繳銷駕照 研擬補助交通費

首啟動三階活動民團！罷王鴻薇團體街講 與綠議員大跳運動操

相關新聞

民進黨開除5共諜黨籍 中評會主委賴瑞隆：捍衛黨紀國安

民進黨日前爆發多位黨工、助理涉入共諜案，民進黨中評會今天開會討論，針對日前黨員涉嫌參與共諜案進行嚴正審議，經與會中評委深...

鐵公路都中斷 徐榛蔚不忍了！喊話賴總統搭火車開蘇花到花蓮看看

花蓮北上鐵公路近日再因豪雨中斷，縣長徐榛蔚今天與多位議員、觀光產業界出面爭取安全回家的路。徐榛蔚說，路段、搶修、路通變成...

陳佩琪自爆罹患嚴重憂鬱疾患 柯P母心智功能急速退化

台北地方法院審理京華城容積弊案，昨天再度訊問台北市前市長柯文哲，其妻子陳佩琪自爆罹患嚴重憂鬱疾患，婆婆何瑞英的心智功能也...

中央全面削減地方補助款 高雄減少近52億元

立法院凍刪總預算636億，行政院為此全面削減地方政府一般型補助款，高雄市原核定補助190億，被刪減近52億，首當其衝是教...

基隆罷綠議員領銜人游正義羈押獲准 死亡連署第5人收押

基隆地檢署偵辦罷免民進黨議員鄭文婷、張之豪「死亡連署」涉嫌偽造文書案，全案已有4人被收押，檢方昨天再約談罷免張之豪領銜人...

法定補助變成政治籌碼 新北藍黨團批：賴清德應下台

行政院近日以總預算為由，將刪減地方政府「一般性補助款」，新北市議會國民黨團今天批評，民進黨中央政府罔顧法治、恣意操作，將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。