賴清德悼三峽車禍不點交部 王鴻薇：因陳世凱是愛將？

新北市三峽北大國小旁路口，19日下午4時發生重大車禍，造成12人受傷、3人死亡，肇事者為78歲余姓老翁，引發換照年齡下修討論。國民黨立委王鴻薇今表示，如從75歲下調到70歲，大眾應會支持，但她也質疑賴清德總統發文哀悼，獨不點名交通部，是否因交通部長陳世凱為其愛將？

針對三峽北大國小車禍，引發下調換照年齡討論，王鴻薇說，有關於高齡駕駛的門檻要繼續拉高，現在是75歲之後要做換照，過去有民進黨立委想提高到80歲，最近在網路上也受到非常多的責難。現在大家認為交通部應該針對此情好好檢討，所以如果現在交通部要把75歲的年齡再往下調整，比如說到70歲，基本上社會大眾也是可以支持的。