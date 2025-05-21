總統府預算解凍卡關 何志偉：阿兵哥再2星期就沒飯吃

立法院司法及法制委員會今天處理今年度總統府、國安會預算解凍案，但因總統府秘書長潘孟安、國安會秘書長吳釗燮缺席委員會，引發在野立委不滿，會議主席吳宗憲宣布休息。與會的總統府副秘書長何志偉表示，誠懇呼籲趕快開會、解凍預算，「阿兵哥（指憲兵211營）再2個星期就會沒有飯吃」。

司委會今處理總統府與國安會預算解凍案，總統府由副秘書長何志偉出席，國安會由副秘書長徐斯儉出席。

吳宗憲表示，何志偉昨天有來溝通，表示潘孟安今天有重要公務、要接見外賓，因此他准假，至於國安會也有派人來說明吳釗燮今天要請假，但他認為吳釗燮過去從未來過委員會報告，且吳釗燮過去的幕僚涉入共諜案，民進黨最愛講「抗中保台」，希望吳說清楚，因此沒有准假。

上午委員會一開始，民眾黨立委黃國昌、國民黨立委王鴻薇等人要求聯繫吳釗燮來開會。吳宗憲裁示，先請何志偉、徐斯儉分別聯繫，請潘孟安、吳釗燮列席委員會，會議暫時休息。

何志偉稍早前往拜會國民黨立院黨團總召傅崐萁，盼盡快開會、解凍預算，據了解，傅崐萁回應會幫忙聯繫看看。

何志偉表示，誠懇呼籲可以趕快開會、可以解凍預算。很遺憾的是，在2個星期後，總統府就沒有辦法付水電費，國內外訪賓到台灣，總統府無法正常接待，嚴重衝擊台灣的國際形象。此外包括資安維護等，總統府一年有8000萬次的網路駭客攻擊，涉及到國家的資訊安全。

何志偉也說，「現在很緊張的是，阿兵哥再2個星期就會沒有飯吃，空腹執勤，我們可以餓到自己，但基層的士官兵可以在這麼熱的酷暑下、滴水未進或沒吃飯也好，這樣子是不好的」，因此很誠懇拜託傅崐萁希望能夠解凍攸關國家門面的總統府預算。