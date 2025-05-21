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陳佩琪自爆罹患嚴重憂鬱疾患 柯P母心智功能急速退化

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
台北市前市長柯文哲妻子陳佩琪（左二）、柯媽何瑞英（中）日前出庭陳述意見，兩人離去時支持者頻喊「柯媽加油」。記者曾學仁／攝影
台北市前市長柯文哲妻子陳佩琪（左二）、柯媽何瑞英（中）日前出庭陳述意見，兩人離去時支持者頻喊「柯媽加油」。記者曾學仁／攝影

台北地方法院審理京華城容積弊案，昨天再度訊問台北市前市長柯文哲，其妻子陳佩琪自爆罹患嚴重憂鬱疾患，婆婆何瑞英的心智功能也急速退化，已經進入臥床不起的狀態，「我會克服重鬱症，努力不要再增加用藥，我會努力活得好好的。」

台北地方法院審理京華城案及政治獻金案，昨天以證人身分傳喚台北市議員苗博雅，釐清過往質詢柯文哲有關京華城案的相關過程；合議庭另就在押被告柯文哲、威京集團主席沈慶京、國民黨台北市議員應曉薇、時任台北市長辦公室主任李文宗等是否延押進行訊問。

陳佩琪昨晚在臉書發文表示，每次開庭去看柯文哲，自己都不會刻意打扮，但是會想辦法穿著亮麗一點，「希望他一眼就能找到我，也很想向他傳達別擔心我，我會克服重鬱症（嚴重憂鬱疾患），努力不要再增加用藥，我會努力活得好好的。」

陳佩琪透露，公公柯承發告別式當天，柯文哲被迫只能出席家祭，她一再要求就算不出席公祭，至少在火化過程能夠陪伴一旁，結果連這個簡單的心願也無法完成，而在辦理告別式前要求解除禁見，她也一再強調「一個人不是告別式後所有的身後事都可以全然了結。」

陳佩琪說，結果法官裁定的天數，全然按照檢察官的意思，一天都不願意多給，導致連父親骨灰放在哪裡，柯文哲至今也都還不知道，更遑論是要再看一眼，而在柯承發告別式過後，何瑞英的心智功能急速退化，「時地物常錯亂，熟人也不見得認得出來，加上不明原因的下肢疼痛難解，已經是bed ridden（臥床不起）的狀態。」

陳佩琪質疑，只要是當過醫生的人都知道，老人家長期臥床健康會急速惡化，柯文哲被剝奪照顧重病父親、全程參加告別式的權利，現在還要繼續剝奪照顧母親的機會，時值賴清德總統發表職滿周年演說，提及司法是社會正義最後一道防線，「賴總統您知道司法在人民心目中滿意度最低、最不受人民信賴嗎？」

陳佩琪批評，賴總統聲稱不會介入司法個案，但是任用的司法人員都有政治偏見、奉承上意，根本沒公正斷案，整個案子法院審理數個月，對於案情已是再清楚不過，現在卻還要用逃亡、串證繼續延押，「九個多月了，沒證據不承認人家就是無罪，還不放人，還要繼續用交叉詰問、尊重審級制度的理由來延押我先生？」

陳佩琪也說，520是個好諧音代表「我愛你」，希望每個人都能夠愛家人、愛同胞，也希望台灣是一個有情、有義、有愛的社會。

陳佩琪 柯文哲

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