再戰朱立倫再+1 張亞中三度宣布參選國民黨主席

國民黨主席今年將改選，適逢大罷免投票，料改選將延至投票後才會登場。孫文學校總校長張亞中宣布將參選國民黨主席，將於明天舉行記者會，公布完整的參選聲明與未來工作重點，包括提出四項重要的「政治承諾」。

張亞中日前在臉書公布上次黨主席選舉的經費收支情形，共募集353萬多元，並表示，「這份過往的努力不會成為過去式，而是我們堅持理想、持續前行的起點」，引發討論。

他也說，對於黨的未來發展、理念和制度，他有非常完整的準備，目的非常清楚，救中國國民黨、救中華民國，為兩岸關係能走向和平。

張亞中明天將於環球世貿大樓宣布參選國民黨主席，主題為「讓我們以破釜沈舟的決心、背水一戰的勇氣、力挽狂瀾的力量，再次攜手救黨、救國、救兩岸」。

目前已宣布角逐國民黨主席人選，除了張亞中，另包含國民黨中常委孫健萍、彰化縣前縣長卓伯源。黨主席朱立倫尚未宣布連任；呼聲高的台中市長盧秀燕也在長考中，遲未表態。