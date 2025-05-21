快訊

獨／三峽肇事老翁為何繞路？ 當地居民解答「他要去這」

葉丙成涉性平洩密案遭轟作秀 范雲等7綠委要求教育部調查

日本農水大臣江藤拓「沒買過米」失言丟官 將由小泉進次郎繼任

再戰朱立倫再+1 張亞中三度宣布參選國民黨主席

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
孫文學校總校長張亞中（圖）。圖／聯合報系資料照片
孫文學校總校長張亞中（圖）。圖／聯合報系資料照片

國民黨主席今年將改選，適逢大罷免投票，料改選將延至投票後才會登場。孫文學校總校長張亞中宣布將參選國民黨主席，將於明天舉行記者會，公布完整的參選聲明與未來工作重點，包括提出四項重要的「政治承諾」。

張亞中日前在臉書公布上次黨主席選舉的經費收支情形，共募集353萬多元，並表示，「這份過往的努力不會成為過去式，而是我們堅持理想、持續前行的起點」，引發討論。

他也說，對於黨的未來發展、理念和制度，他有非常完整的準備，目的非常清楚，救中國國民黨、救中華民國，為兩岸關係能走向和平。

張亞中明天將於環球世貿大樓宣布參選國民黨主席，主題為「讓我們以破釜沈舟的決心、背水一戰的勇氣、力挽狂瀾的力量，再次攜手救黨、救國、救兩岸」。

目前已宣布角逐國民黨主席人選，除了張亞中，另包含國民黨中常委孫健萍、彰化縣前縣長卓伯源。黨主席朱立倫尚未宣布連任；呼聲高的台中市長盧秀燕也在長考中，遲未表態。

朱立倫 張亞中 國民黨

延伸閱讀

【重磅快評】國安簡報互不信賴 賴清德派吳釗燮出馬？

批黨對黨溝通已遲到一年 朱立倫：隨時等待賴主席電話

國民黨發起五一九全民叭賴行動 朱立倫高喊賴清德下台

賴清德「兩岸併購說」朱立倫批：真正的賣台總統

相關新聞

潘孟安、吳釗燮缺席立院預算解凍 藍委：打臉賴清德

立法院司法及法制委員會今天處理今年度總統府、國安會預算解凍案，總統府秘書長潘孟安、國安會秘書長吳釗燮雙雙缺席委員會。在野...

鐵公路都中斷 徐榛蔚不忍了！喊話賴總統搭火車開蘇花到花蓮看看

花蓮北上鐵公路近日再因豪雨中斷，縣長徐榛蔚今天與多位議員、觀光產業界出面爭取安全回家的路。徐榛蔚說，路段、搶修、路通變成...

陳佩琪自爆罹患嚴重憂鬱疾患 柯P母心智功能急速退化

台北地方法院審理京華城容積弊案，昨天再度訊問台北市前市長柯文哲，其妻子陳佩琪自爆罹患嚴重憂鬱疾患，婆婆何瑞英的心智功能也...

再戰朱立倫再+1 張亞中三度宣布參選國民黨主席

國民黨主席今年將改選，適逢大罷免投票，料改選將延至投票後才會登場。孫文學校總校長張亞中宣布將參選國民黨主席，將於明天舉行...

總統府發言人投書美媒：禦中侵擾不應曲解為推進台獨底線

賴清德總統昨天就職滿一周年，總統府發言人李問日前投書美國媒體「華盛頓時報」表示，捍衛台灣民主，抵禦中國無端的侵擾，更不應...

對在野領袖國安簡報 蔡明彥：由府方規劃 適時說明

賴總統在發表520周年記者會宣布將對在野黨領袖進行國安簡報，國安局長蔡明彥表示，台灣的安全情勢複雜、有挑戰性，中共的擴張...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。