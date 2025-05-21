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鐵公路都中斷 徐榛蔚不忍了！喊話賴總統搭火車開蘇花到花蓮看看

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣長徐榛蔚（前排左二）今天與多位議員、產業界出面向賴清德總統喊話，爭取安全回家的路。記者王燕華／攝影
花蓮縣長徐榛蔚（前排左二）今天與多位議員、產業界出面向賴清德總統喊話，爭取安全回家的路。記者王燕華／攝影

花蓮北上鐵公路近日再因豪雨中斷，縣長徐榛蔚今天與多位議員、觀光產業界出面爭取安全回家的路。徐榛蔚說，路段、搶修、路通變成常態，中央到底要怎麼做？誠懇請求賴清德總統，不要再坐專機，而是開蘇花、搭火車到花蓮來體驗東部人的生活。

花蓮北上仰賴鐵路北迴線、蘇花路廊，去年地震後多次因大雨造成土石流，鐵公路中斷。本月18日起又因豪雨，和仁到崇德間土石溢流， 公路中斷，北迴線和仁=崇德間（k51+245及 k56+900~950）也因電力設備損壞及土石泥流淹沒東、西正線，兩度不通。

徐榛蔚今天與副議長徐雪玉及多位議員、觀光產業界人士出面，向賴清德總統喊話，質疑「交通平權在哪裡?怎麼有一個國家有兩個國度?」

徐榛蔚說，交通中斷，沒有一條安全的道路，她代表所有鄉親、產業界，邀請賴總統走蘇花、坐火車到花蓮，體驗花蓮人、東部人的生活；也來看看，每次鐵公路中斷，搶修人員背後，有多少家人的擔憂。

她說，403之後，中央對花蓮聯外鐵公路的改善方案，到底提出了什麼？她知道山崩下來需要時間復原，但是請中央讓國人知道改善方案，一條平安回家的路，短期、中期、長期方案是什麼，到底我們國家要怎麼做？

徐榛蔚最後也再次說，在賴清德就職滿周年的第一天，誠摯邀請賴總統不要再坐專機，而是開車走走蘇花公路、坐火車體驗一下，這是花蓮人誠懇也是卑微的請求。

花蓮縣長徐榛蔚（前排左五）今天與多位議員、產業界出面向賴清德總統喊話，爭取安全回家的路。記者王燕華／攝影
花蓮縣長徐榛蔚（前排左五）今天與多位議員、產業界出面向賴清德總統喊話，爭取安全回家的路。記者王燕華／攝影
花蓮縣長徐榛蔚（前排中）今天與多位議員、產業界出面向賴清德總統喊話，爭取安全回家的路。記者王燕華／攝影
花蓮縣長徐榛蔚（前排中）今天與多位議員、產業界出面向賴清德總統喊話，爭取安全回家的路。記者王燕華／攝影

賴清德 花蓮 徐榛蔚

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