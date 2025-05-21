總統府發言人投書美媒：禦中侵擾不應曲解為推進台獨底線

賴清德總統昨天就職滿一周年，總統府發言人李問日前投書美國媒體「華盛頓時報」表示，捍衛台灣民主，抵禦中國無端的侵擾，更不應刻意曲解為所謂「推進台獨的底線」，特別是因為台灣長期秉持的政策是維持台海現狀。

李問以「台灣維護區域和平的決心堅定不移（Taiwan’s Commitment to Regional Peace is Strong and Enduring）」為題投書美媒。文章內容指出，儘管台灣持續謹慎地維持台海和平，國際社會未能倖免於部分誤導性的論述，意圖責怪受害者而非加害者：包括將台灣必要的防衛措施，指控為所謂「提高政治緊張情勢」。

以下為李問投書內容中譯：

事實上，堅定維持台灣的自我防衛，以面對北京併吞台灣的公開企圖，並不是挑釁；改善台灣的法律及制度措施，因應中國日益嚴重的間諜活動，也同樣不是挑釁。

捍衛台灣民主，抵禦中國無端的侵擾，更不應刻意曲解為所謂「推進台獨的底線」，特別是因為台灣長期秉持的政策是維持台海現狀。

相反地，這些符合常識的措施，面對中國持續的軍事威脅和其他漸進式的脅迫手段，對於保護台灣有其必要，而台灣長期以來，被評比為亞洲最自由的國家之一。

賴清德總統提出17項因應中國間諜與滲透行為的策略，就是為此做出努力。事實上，總統的致詞，主要集中在必要的體制改革上，並未詳細闡述台灣國際地位相關的問題。這些改革的主張包括針對現役軍人恢復軍審制度。

「境外敵對勢力」一詞，是2020年「反滲透法」中客觀的法律定義，指「與我國交戰或武力對峙之國家、政治實體或團體」。過去已執行超過四年，從《反滲透法》的觀點來辨識中國的各項威脅，已有許多前例。

國軍和政府機關多起共諜案，更凸顯這些改革方案的重要性。2024年，三分之二受起訴的共諜案件，涉及現役和退役軍人。該年度共諜案起訴人數，與2021年相比更是成長三倍，顯示共諜活動的增長。更有多位政府及立法院機構的政策幕僚，已遭到拘留。

這些事件凸顯，台灣必須嚴正反思現行制度須加強之處。在此脈絡下，台灣亟需國際夥伴提供具體解決方案協助，而不是相互指責。

將賴總統的政策貼上「挑起爭端」的標籤，不但不是事實，更呼應了北京的論調，亦即阻撓台灣強化防範間諜措施所需要的迫切行動——這些措施正是保護台灣及其國際夥伴的共同利益。

賴總統自去年五月就職以來，就明確表示台灣致力於擔當區域中負責任的成員。

台灣更透過增強對自身安全的投資，透過實力確保和平，現在國防支出已經成長到接近2016年的兩倍。同時，也建基於總統在兩岸議題上，維持穩健而有原則的領導力——既不挑釁，也不在壓力下屈服。

過去一年來，賴總統多次重申維持台海現狀，明確提及中華民國憲政體制，並公開表示，願意在對等尊嚴的情形下進行兩岸對話。另一方面，北京的軍事挑釁並不僅限於台灣海峽，大規模演習遍及整個西太平洋，甚至遠至澳洲附近海域。

由於台灣一直堅定維持現狀，意圖刻意曲解台灣立場的人，往往只能從台灣客觀描述中國威脅的字詞中，試圖尋覓所謂「挑釁」的證據。這些不實論調，忽略台灣對於維護和平的主動性以及動機。事實上，台灣比任何國家都更了解，台灣乃至於全球經濟所面臨的重大利害關係。

歷史向世人闡明，綏靖妥協的政策，只會招致侵略。台灣致力於避免犯下這些錯誤。刻意批評台灣自我防衛的行動，形容為局勢不穩的原因，只是為了推卸加害者的責任。這些錯誤的批評，未能正視中國的挑釁和擴張主義的野心。

這最終將為國際社會帶來更危險的後果。對台灣人民來說，犧牲自由永遠不會是我們的選項。