總統府發言人投書美媒：禦中侵擾不應曲解為推進台獨底線

賴清德總統昨天就職滿一周年,總統府發言人李問日前投書美國媒體「華盛頓時報」表示,捍衛台灣民主,抵禦中國無端的侵擾,更不應刻意曲解為所謂「推進台獨的底線」,特別是因為台灣長期秉持的政策是維持台海現狀。

李問以「台灣維護區域和平的決心堅定不移(Taiwan’s Commitment to Regional Peace is Strong and Enduring)」為題投書美媒。文章內容指出,儘管台灣持續謹慎地維持台海和平,國際社會未能倖免於部分誤導性的論述,意圖責怪受害者而非加害者:包括將台灣必要的防衛措施,指控為所謂「提高政治緊張情勢」。

以下為李問投書內容中譯: