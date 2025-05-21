潘孟安、吳釗燮缺席立院預算解凍 藍委：打臉賴清德

立法院司法及法制委員會今天處理今年度總統府、國安會預算解凍案，總統府秘書長潘孟安、國安會秘書長吳釗燮雙雙缺席委員會。在野立委批評，賴清德總統昨才在就職周年演說表示，要跟在野黨主席報告國安情勢、與在野黨對話，今天兩大秘書長就打臉賴清德。

司委會今處理總統府與國安會預算解凍案，總統府由副秘書長何志偉出席，國安會由副秘書長徐斯儉出席。

國民黨籍召委吳宗憲表示，何志偉昨天有來溝通，表示潘孟安今天有重要公務、要接見外賓，因此他准假，至於國安會也有派人來說明吳釗燮今天要請假，但他認為吳釗燮過去從未來過委員會報告，且吳釗燮過去的幕僚涉入共諜案，民進黨最愛講「抗中保台」，希望吳說清楚，因此沒有准假。

委員會一開會，民眾黨立委黃國昌就提出會議詢問，他表示，尊重吳宗憲對潘孟安准假；但上次司委會針對共諜案安排會議，吳釗燮不來，司委會通過譴責案，國安會還發新聞稿罵立院違反憲政慣例，感到遺憾。但國安會組織法明確規定，國安會受立法院監督，「請你來不來，立院如何監督？」

黃國昌說，馬英九執政時，國安會秘書長沒來立院司委會報告，時任民進黨籍召委段宜康也通過譴責案。怎麼同一個國安會會受到誰執政誰在野，標準不同？

黃國昌說，真的要覺得遺憾的是台灣人。吳釗燮出這麼大的包還搞神隱，「吳釗燮現在是國安會的太上皇？說不來就不來？」今天要解凍國安會的預算，這樣還適合處理？他建議先請吳釗燮過來，委員會先休息。

國民黨立委王鴻薇表示，總統府、國安會表示預算凍結會產生影響，兩大秘書長連袂缺席，對立法院非常不尊重，連來都不來，代表機關運作沒問題。且吳釗燮已是「慣犯」，賴清德昨天還講要跟在野黨主席報告國安情勢， 吳釗燮今不來，難道要打賴清德臉？

國民黨立委羅智強說，他要幫賴清德表達不滿，昨天賴520就職周年，總統府與國安會的官員到底有無看賴清德演說？主軸是團結與對話，連總統都要遞橄欖枝，邀在野黨主席對話，結果隔一天，兩大秘書長就打臉賴清德的對話誠意，非常對不起賴清德。

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤說，先前民進黨籍司委會召委莊瑞雄安排共諜案會議主題，邀立法院秘書長周萬報告，四次會議周萬來一次都沒來且沒請假，比藐視國會還要藐視，不要雙標。吳思瑤質疑，昨天程序委員會，國安法案被擋了第407次，藍白立委真的關心國安？

吳思瑤也說，國安會昨由徐斯儉跟吳宗憲請假，吳宗憲則說，昨天徐斯儉要去找他之前沒有先約。吳宗憲說，「一邊喊窮、一邊又不來說明」，且吳釗燮身邊有人涉入共諜案。最後吳宗憲裁示，請何志偉、徐斯儉聯繫，請潘孟安、吳釗燮列席委員會，會議暫時休息。