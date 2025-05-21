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對在野領袖國安簡報 蔡明彥：由府方規劃 適時說明

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
國安局長蔡明彥。(記者胡經周／攝影)
國安局長蔡明彥。(記者胡經周／攝影)

賴總統在發表520周年記者會宣布將對在野黨領袖進行國安簡報，國安局蔡明彥表示，台灣的安全情勢複雜、有挑戰性，中共的擴張及對台滲透越來越多，需要各黨派建立共同認知和理解。府方已經有相關規劃，會在成熟的時間點對外做完整說明與聯繫，國安局全力配合。

蔡明彥說，在細節規劃上，府方已經有做相關的整備，在時間比較成熟的時機點，由府方來對外做比較完整的說明以及跟在野黨來進行相關的聯繫。這部份他們尊重府方，也會全力配合。

蔡明彥指出，台灣面臨國際安全情勢比較複雜、具有挑戰性，在過程中，中共的區域擴張動作越來越多，對台灣內部也利用民主社會開放的特性進行各種統戰與滲透，所以，怎麼樣來建立起各個黨派對目前國安情勢的共同認知與理解，還有強化社會共識會變成非常重要。

他強調，後續不管是國安政策推動、國安法制的修訂或全球經貿的布局也都需要各政黨的參與跟支持，所以，後續希望透過國安簡報，來型塑出國內各政黨對國安威脅的共同認知的圖像，這應該是非常重要的地步。

蔡明彥 國安局

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