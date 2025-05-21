諷民進黨拖延議事 羅智強：乾脆廢掉立法院變立法局

立法院昨日在民進黨立委冗長發言下，緩慢推進議事，仍在藍白聯手下，通過民眾黨立院黨團提出的核三延役公投案。國民黨立委羅智強今早接受廣播專訪，談到近期立法院議事情況以及民進黨「萬般皆拿去釋憲」，他諷刺表示，「立法院跟廢了沒兩樣，我主張廢立法院，變立法局或行政院立法科也可以。」

昨日賴清德總統就職一周年，賴總統提到我國設立主權基金。羅智強今早表示，他對主權基金只有一個問題，誰來操盤？民進黨國安基金問題一大堆，光電弊案一堆。主權基金各有利弊，主權基金是專業、中立的人來操盤，可以討論利弊，誰相信民進黨政府的操盤？

羅智強指出，各種黑幕蓋下來，每件事情都用國安秘密掩蓋，就算把黑幕打開，把弊案給大家看，檢察官不辦等於沒有犯罪。司法檢調掌握在民進黨，不要講說揭弊，揭弊下一步是司法訴訟，檢察官變成金鐘罩，檢舉多少弊案，通通不會有下一步？主權基金誰操盤？誰監管？有弊案被發現，會辦嗎？不會嘛。不知主權基金運作方式，賴清德要來立法院國情報告，那就講主權基金。

節目主持人王淺秋提到，政府相關的機構向銀行借款金額，三個月增加了2890億。羅智強表示，這是個問題，立法院可否要求財政部、金管會提供資料？回應一定是「這是國安機密不能說也不可以問」，要提供報告也可以，就提供一頁，80%塗黑，現在民進黨就這樣做。主權基金很多國家在做，主權基金能否做跟政府透明化有關，政府黑箱到現在這種程度，這麼大一筆錢放在黑箱裡。國民黨立委監督馬政府力道很強，立法院是有功能的，現在司法、監察、考試、行政等四院都是民進黨開的，唯獨立法院不是民進黨開的。

羅智強表示，立法院也跟關門差不了太多，民進黨採取新的議事態度，不攻主席台，現在用冗長發言，議事進展很慢，很慢至少有進展，民進黨為何開始有進展，因為大法官復活，大法官一定說憲訴法違憲，總預算也要釋憲。國民黨任何法案如財劃法等都要說違憲。羅諷刺民進黨，「立法院跟廢了沒兩樣，我主張廢立法院，變立法局或行政院立法科也可以。」

談到賴清德在就職周年談話中表現低調，羅智強表示，賴清德確實有在怕，正常版的賴清德一定開幹境外敵對勢力，要抓境內敵對勢力，現在美國管住賴清德，不敢對大陸嗆聲，所以賴清德又想跟習近平碰面，還可以說「公司併購說」，講個條件商量下。民進黨好幸福，連這種話都可以講，全世界只有賴清德可以講，沒有任何人可以講，就是美國管住，那賴清德前面在嗆什麼？

提及應對大罷免策略，羅智強表示，後面還會有些集結造勢，他認為大家的憤怒感有出來，前幾個月確實沒什麼人在罵賴清德，現在走到哪，都有人罵賴清德，尤其司法清算踩到大家底線。這次賴清德為何低調，民進黨自己民調也知道。