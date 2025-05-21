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今審總統府預算解凍案 羅智強：府方一個人都不派

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委羅智強。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委羅智強。圖／聯合報系資料照片

昨為賴清德總統就職滿一周年，賴總統在就職周年談話中，提及朝野對話、共商國是。然而，國民黨立委羅智強今早接受廣播專訪，表示今日要解凍總統府預算案，結果總統府的人一個都不來，不懂賴清德在做什麼。

賴總統昨日強調他們始終願意張開雙手，努力促成朝野對話，加強政黨合作。他將指示國安團隊著手規劃，向在野黨主席進行「重要國安情勢簡報」，期望朝野政黨領袖，無論政治立場為何，都能夠以國家利益為優先，以守護國家安全為前提，在相同的事實基礎上，坦率真誠交換意見、共商國是，攜手面對國家的各項挑戰。

羅智強今日表示，賴清德說要朝野對話，今天總統府預算解凍案，總統府的人一個都不來，從頭到尾也不在乎，也瞧不起立法院，這是什麼朝野和諧？審預算時官員有來說明的義務，今天連基本義務都不尊重，賴清德兩手策略，說張開雙手，另一邊卻拿棒子敲立法院。總統府一個人都沒來，就算想解凍，那要怎麼解凍，不懂賴清德在想什麼，幕僚腦袋是秀逗？

羅智強表示，給賴清德幾個呼籲，對立法院少拿小扁鑽。真的擺爛派個處長來、司長來，派總統府基層官員來，很簡單，連這個都不願意？「一般凍結來說明清楚就讓你用，解凍案過了就可以支用」。太有錢了，凍結也沒在乎，沒解凍就把責任推給立法院，不懂賴清德在做什麼。

羅智強說，賴清德沒來立院國情報告，總統府預算解凍案也沒有官員來。說要做國安簡報，總統好像只剩國安可以簡報，經濟危機不用？詐騙、資安等問題都不用？就國安要？一天到晚叫別人不要設前提框架，賴清德真的誠意十足的話，不用在小房間講秘密， 就直播講清楚，不能講的就不要講。

賴清德 羅智強 總統府

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