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館長陳之漢直播專訪立委中突心臟不適 離席進醫院檢查

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導
吳宗憲回覆「不然你先休息一下，我們兩個來講」，陳之漢馬上起身說「好你們來聊，我真的要看一下，我現在真的覺得心臟有點怪」。圖／翻攝自館長惡名昭彰YT頻道
吳宗憲回覆「不然你先休息一下，我們兩個來講」，陳之漢馬上起身說「好你們來聊，我真的要看一下，我現在真的覺得心臟有點怪」。圖／翻攝自館長惡名昭彰YT頻道

館長陳之漢今天晚間進行「誰來Talk館」的直播，專訪國民黨立委吳宗憲、羅廷瑋，直播才剛開始，館長突然說心臟不適，有心悸、心跳加快的感覺，只能緊急下節目，留下吳宗憲、羅廷瑋自己主持。深夜近11時，館長PO出人在醫院的照片，表示謝謝大家關心。

吳宗憲、羅廷瑋今天接受館長陳之漢節目「誰來Talk館」直播專訪，在節目剛開始10分鐘左右，陳之漢忽然身體不舒服，坐立難安，更用手擦拭臉上的汗，還一邊扇衣服。吳宗憲仍在講話，陳之漢忽然打斷說「對不起，等一下，我現在超級不舒服。」

陳之漢說「不知道為什麼，心悸，啊各位觀眾朋友，真的最近太累，我現在講到氣，我頭很暈，我不知道為什麼」；羅廷瑋回，你是沒睡覺嗎？陳之漢表示，他昨天在關心柯文哲案，沒什麼睡；吳宗憲詢問，你有沒有量個血壓什麼的？

陳之漢再回「可能要量一下，但我現在心跳超快，人超級不舒服，我聽到你這樣講，整個...，我現在好像不能聽這種太那個誒，我昨天到今天沒什麼睡，都在關心柯文哲案，然後今天等你們來，然後我現在人超不舒服」。

原本羅廷瑋要拉回主題繼續說，但兩人眼看陳之漢依舊不舒服，吳宗憲再問，盜汗嗎？有流冷汗嗎？看能不能量個血壓？陳之漢說，就是覺得心悸，搞不好等等叫救護車就載去了，然後你們兩個就自己主持節目。

當吳宗憲回覆「不然你先休息一下，我們兩個來講」，陳之漢馬上起身說「好你們來聊，我真的要看一下，我現在真的覺得心臟有點怪」，語畢後，陳便離開直播現場。

今晚10時47分，館長在臉書粉絲專頁「飆捍」PO出人在醫院的照片，表示謝謝大家關心，還在等檢查，感謝感謝 。羅廷瑋回覆「我們都有決心長期抗戰，館長今天快休息，一個人走得快！我們一群人才能一起走更遠」、網友也關心「阿館別嚇人阿！保重」、「肌肉要練，心臟也要顧，保重」。

今晚10時47分，館長在臉書粉絲專頁「飆捍」PO出人在醫院的照片，表示謝謝大家關心，還在等檢查，感謝感謝 。圖／翻攝自館長飆捍臉書粉絲專頁
今晚10時47分，館長在臉書粉絲專頁「飆捍」PO出人在醫院的照片，表示謝謝大家關心，還在等檢查，感謝感謝 。圖／翻攝自館長飆捍臉書粉絲專頁
館長陳之漢今天晚間專訪國民黨立委吳宗憲、羅廷瑋，直播才剛開始，館長突然說心臟不適，有心悸、心跳加快的感覺。圖／翻攝自館長惡名昭彰YT頻道
館長陳之漢今天晚間專訪國民黨立委吳宗憲、羅廷瑋，直播才剛開始，館長突然說心臟不適，有心悸、心跳加快的感覺。圖／翻攝自館長惡名昭彰YT頻道

館長 陳之漢 羅廷瑋

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