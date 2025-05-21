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立院延會到7月底 綠酸藍怕罷免

聯合報／ 記者唐筱恬／台北報導

立法院本會期法定開會到五月底，但國民黨團提案，希望延長會期至到七月卅一日止。綠營質疑藍營是「怕罷免、躲司法」，要撐住國會保護傘，因此表態反對。但立法院會昨天討論時，藍白仍以人數優勢表決通過，決定本會期延會到七月卅一日。

立法院會昨天處理時，民進黨團在議場放置多把打開的黑色雨傘，上頭貼著「國會保護傘」五個大字與國民黨徽，質疑藍營提案延會是為了躲避司法調查。

民進黨團幹事長吳思瑤發言表示，藍白立委葫蘆裡到底賣什麼藥，外界都相當清楚；如果延會是處理民生議題的話，當然可以，但若延會是因為政黨之私，那就難以奉陪。

國民黨團書記長王鴻薇批評，民進黨團足足癱瘓了六天院會，美國總統川普實施對等關稅，大概到七月才能確認進度，但民進黨立委卻要放假？另外，十四萬人希望修改刑法重懲虐童、外送員希望爭取權益，民進黨這時候卻說要放假，簡直只有黨意、沒有民意。

民眾黨團副總召張啓楷也表示，最近民調清楚指出，賴清德總統上任後，人民最不滿意的就是司法，台灣五成八民眾認為政治黑手介入司法，不少人被「大搜索、大收押」；民進黨在立法院耍流氓，多少民生法案都是被民進黨杯葛，還有臉拒絕延會？

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