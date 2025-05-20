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賴總統軍禮歡迎帛琉總統惠恕仁來訪 台帛簽署合作協定

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
賴清德總統（左）下午會面帛琉共和國總統惠恕仁（中）及參訪團，雙方參與閱兵儀式，惠恕仁稱讚我國軍容兼具紀律及優雅。記者曾原信／攝影
賴清德總統（左）下午會面帛琉共和國總統惠恕仁（中）及參訪團，雙方參與閱兵儀式，惠恕仁稱讚我國軍容兼具紀律及優雅。記者曾原信／攝影

賴清德總統今天就職滿一周年，我國友邦帛琉共和國總統惠恕仁訪台，賴總統下午以軍禮歡迎惠恕仁伉儷。賴總統也偕同副總統蕭美琴在總統府與惠恕仁進行雙邊會晤，共同見證簽署「技術合作協定」及「外交人員訓練及交流合作協定」。

軍禮歡迎儀式下午4時在總統府前廣場舉行，在鳴放21響禮炮、演奏兩國國歌及檢閱儀隊後，賴總統與惠恕仁分別致詞。賴總統表示，面對太平洋區域日益升高的地緣政治壓力，帛琉仍然堅持民主價值的智慧及勇氣，堅定支持台灣的國際參與。無論是在聯合國大會、世界衛生組織、聯合國氣候變化綱要公約締約方大會，還是聯合國海洋大會，帛琉支持台灣的聲音及力量從不間斷，「令我們感到溫暖，也非常敬佩」。

惠恕仁表示，台灣和帛琉不僅共享邦誼，更共享民主、相互尊重，以及對法治的堅信。惠恕仁指出，在和平經常受到挑戰、自由經常面臨考驗的當今世界，很欣慰仍有人站穩腳步，不是為了侵略，而是為了維持穩定；不是為了權力，而是為了原則。

賴總統、蕭美琴下午也與惠恕仁進行雙邊會晤。兩國元首共同見證我國外交部長林佳龍與帛琉共和國國務部長艾古斯簽署「技術合作協定」以及「外交人員訓練及交流合作協定」。

賴清德 惠恕仁 帛琉

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