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中選會收到立院交付反廢死公投 近日開會處理

中央社／ 台北20日電

立法院16日通過國民黨團所提的反廢死公投，今天再通過核三重啟公投，將交由中選會辦理。中選會說，今天收到16日立法院決議來函，近日將依法召開委員會議處理；至於核三重啟決議函文，目前尚未收到。

立法院16日處理國民黨團所提的反廢死公投，在野黨以人數優勢表決通過；今天藍白仍挾人數優勢通過民眾黨團所提的核三重啟公投，兩案都將交由中選會辦理。

中選會晚間表示，收到立法院來函後，會依中選會組織法與公投法等相關規定，召開中選會委員會議確認，並做適法處理。近日將依法召開委員會議，若有相關安排與決定會再說明。

中選會先前表示，根據公投法規定，今年公投日為8月23日，中選會應於公民投票日90天前、也就是今年5月24日前公告相關事項。

中選會說，立法院依公投法第2條、公投法第15條等規定就「重大政策之創制或複決」決議所交付的公投案，應符合公投法所定要件；中選會會依中選會組織法、公投法等法律規定做適法處理。

立法院 公投 中選會

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