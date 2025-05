林佳龍接待帛琉總統惠恕仁 展現台帛堅實邦誼、深化合作願景

帛琉總統惠恕仁(Surangel S. Whipps, Jr.)伉儷於19日傍晚抵達台灣,展開連任後首次國是訪問,外交部長林佳龍親自前往機場迎接,20日中午並偕同夫人廖婉如在台北賓館設宴款待訪團,充分展現台帛之間深厚的友誼與合作關係。

林佳龍表示,帛琉是台灣在太平洋地區的重要友邦,延續總統賴清德2024年底「繁榮南島 智慧永續」之旅,他在2025年1月曾以總統特使身分率領產業訪問團前往帛琉,出席惠恕仁的就職典禮,當時台灣代表團為各國中規模最大,也獲得帛琉政府高度重視。

林佳龍指出,該次訪問中,台灣企業代表們不僅驚艷於帛琉的自然風光,更展現出對投資帛琉的濃厚興趣,雙邊後續也多次進行會商。昨日惠恕仁抵台致詞時,並特別肯定台灣過去一年對帛琉的投資穩定成長,表達持續深化雙邊合作、攜手共創強韌繁榮未來的期待。

在今日的午宴中,林佳龍向惠恕仁分享一個夢想:「Taiwan can Help, and Palau can Lead!」他表示,期盼在台灣技術與產業的協助下,帛琉能成為大洋洲島國中的領導國家,這不僅體現外交部「榮邦計畫」的成果,也是賴總統「經濟日不落國」願景的具體展現。

林佳龍進一步指出,自台帛建交26年來,雙方在智慧醫療、農漁業、教育、體育、永續觀光與新能源等多元領域持續穩健合作,帛琉更多次在國際場合為我國仗義執言,力挺台灣。林佳龍也分享,惠恕仁於午宴致詞中特別提到,1999年是台帛建交之年,同時也是他與夫人惠薇樂女士(Madam Valerie R. Whipps)結為連理的一年,這段溫馨回憶贏得全場熱烈掌聲。

接下來,惠恕仁將赴總統府接受賴總統軍禮歡迎,並共同見證「技術合作協定」與「外交人員訓練及交流合作協定」的簽署。林佳龍強調,台灣將持續運用自身優勢產業,協助帛琉邁向經濟永續發展,共同促進台帛友好邦誼,並為印太地區的和平、穩定與繁榮做出貢獻。