林佳龍接待帛琉總統惠恕仁 展現台帛堅實邦誼、深化合作願景

帛琉總統惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr.）伉儷於19日傍晚抵達台灣，展開連任後首次國是訪問，外交部長林佳龍親自前往機場迎接，20日中午並偕同夫人廖婉如在台北賓館設宴款待訪團，充分展現台帛之間深厚的友誼與合作關係。

林佳龍表示，帛琉是台灣在太平洋地區的重要友邦，延續總統賴清德2024年底「繁榮南島 智慧永續」之旅，他在2025年1月曾以總統特使身分率領產業訪問團前往帛琉，出席惠恕仁的就職典禮，當時台灣代表團為各國中規模最大，也獲得帛琉政府高度重視。

林佳龍指出，該次訪問中，台灣企業代表們不僅驚艷於帛琉的自然風光，更展現出對投資帛琉的濃厚興趣，雙邊後續也多次進行會商。昨日惠恕仁抵台致詞時，並特別肯定台灣過去一年對帛琉的投資穩定成長，表達持續深化雙邊合作、攜手共創強韌繁榮未來的期待。

在今日的午宴中，林佳龍向惠恕仁分享一個夢想：「Taiwan can Help, and Palau can Lead！」他表示，期盼在台灣技術與產業的協助下，帛琉能成為大洋洲島國中的領導國家，這不僅體現外交部「榮邦計畫」的成果，也是賴總統「經濟日不落國」願景的具體展現。

林佳龍進一步指出，自台帛建交26年來，雙方在智慧醫療、農漁業、教育、體育、永續觀光與新能源等多元領域持續穩健合作，帛琉更多次在國際場合為我國仗義執言，力挺台灣。林佳龍也分享，惠恕仁於午宴致詞中特別提到，1999年是台帛建交之年，同時也是他與夫人惠薇樂女士（Madam Valerie R. Whipps）結為連理的一年，這段溫馨回憶贏得全場熱烈掌聲。

接下來，惠恕仁將赴總統府接受賴總統軍禮歡迎，並共同見證「技術合作協定」與「外交人員訓練及交流合作協定」的簽署。林佳龍強調，台灣將持續運用自身優勢產業，協助帛琉邁向經濟永續發展，共同促進台帛友好邦誼，並為印太地區的和平、穩定與繁榮做出貢獻。