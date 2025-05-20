公投廢選罷法修法聽證 釐清立法理由是否完備

中選會今天針對廢止選罷法修法公投案舉行聽證。領銜人趙偉程質疑，國民黨立委許宇甄提的修法版本規範「罰鍰」，但最後通過國民黨團版本改成「罰金」，似乎未見立法理由。學者認為，確實有討論空間，可以再請主管機關釐清。

立法院會去年底在衝突中以舉手表決三讀修正通過選罷法部分條文，條文已於今年2月生效。條文明定，若冒用他人個資連署，處5年以下有期徒刑、拘役或科新台幣100萬元以下罰金。

趙偉程領銜提出的全國性公投案為「您是否同意：立法院於2024年12月20日就公職人員選舉罷免法增訂第98條之2即『利用他人個人資料，未經同意偽造、假冒提議或連署者，處5年以下有期徒刑、拘役或科新台幣100萬元以下罰金』之規定，應予廢止？」

中選會審議後認為有舉行聽證必要，因此排定今天下午舉行聽證，釐清公投理由書指「未見任何修法理由」是否有誤導情事，以及理由書指法定刑裁量空間大、顯然違背罪刑法定原則也違憲等，有待釐清。

內政部代表指出，根據立法院對外公開資料，此案由國民黨立委許宇甄提案，立法院議案關係文書中所述提案理由是為了避免假冒情事等，雖然最後是依國民黨團再修正動議版本通過，但比對條文只將罰鍰改成罰金，因此建議「未見任何修法理由」字句可斟酌是否修正。

法務部代表提到，這條法律的構成要件，是希望處罰未經同意利用他人個資提議或連署等情況，構成要件設計雖然與刑法偽造文書部分雷同，但並未完全一致，而在有期徒刑外加處拘役或罰金刑，實務上很常見，執法者可依個案情節做更適切刑罰，因此法務部尊重立法者通過法律內容。

趙偉程則認為，刑法偽造文書罪本來就科處5年以下有期徒刑，檢調原本就可以透過刑法偽造文書偵辦幽靈連署案，並未看到為何要另外規範處罰100萬元罰金的立法理由；且許宇甄所提版本原本是規範行政罰的「罰鍰」，與後來通過、屬刑罰的「罰金」差異非常大，這樣的更改若沒有立法理由，說不過去。

東吳大學政治學系教授蘇子喬表示，當時提出立法理由若是針對罰鍰而設，但後來改為罰金，這樣確實有討論空間，可以再請主管機關釐清，不過這樣是不是「完全」沒立法理由，語句還是可以做點調整。

東吳大學法學院系兼任講師張錕盛認為，此案沒有違反罪刑法定原則，不過是否合乎比例原則可以討論，但既然是複決案，可以交給公民判斷，因此為了避免理由書被認定有誤導狀況，可以針對較決斷的文字進行修改。

擔任聽證會主席的中選會委員黃秀端指出，中選會舉辦聽證是希望幫助提案人使提案順利通過，而非為了限制。此外，依行政程序法規定，這次聽證紀錄將於6月4日下午在中選會閱覽室供陳述或發問人閱覽，並簽名或蓋章。