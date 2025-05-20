賴總統軍禮迎惠恕仁 台帛簽署2協定

賴清德總統20日就職滿一周年，我國友邦帛琉共和國總統惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr.）伉儷應邀來台。惠恕仁此行見證台帛簽署「技術合作協定」與「外交人員訓練及交流合作協定」，總統府也以隆重軍禮歡迎他的到來。賴總統說，今年兩國建交邁入第26年，希望未來一起努力。

軍禮歡迎儀式於下午4時在總統府前廣場舉行，在鳴放21響禮炮、演奏兩國國歌及檢閱儀隊後，總統與惠恕仁總統分別致詞，並見證兩國簽署合作協定，包括「技術合作協定」與「外交人員訓練及交流合作協定」。惠恕仁也參訪我國相關產業，促進台灣與帛琉於各相關領域的合作。

包括副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰、總統府秘書長潘孟安、國安會秘書長吳釗燮、司法院代理院長謝銘洋、考試院副院長周弘憲、監察院副院長李鴻鈞、內政部長劉世芳、外交部長林佳龍、國防部長顧立雄、教育部長鄭英耀、法務部長鄭銘謙、農業部長陳駿季、環境部長彭啓明、文化部長李遠、國科會主委吳誠文、海委會主委管碧玲、原民會主委曾智勇、我駐帛琉大使黎倩儀、使節團團長暨聖文森及格瑞那丁大使柏安卓（Andrea Clare Bowman）及駐台使節團，皆出席歡迎儀式。

賴總統致詞時表示，今天很高興以隆重軍禮歡迎帛琉共和國惠恕仁總統伉儷，率團來台進行國是訪問，他代表中華民國政府及人民，向惠恕仁總統和各位訪團貴賓表達最誠摯的歡迎。

賴總統指出，這是惠恕仁總統在去年連任後，再次訪問台灣。惠恕仁總統在大選中高票連任，不僅顯示帛琉人民對惠恕仁總統的支持與信賴，也彰顯台灣和帛琉共和國的民主自由價值。

賴總統提到，今年兩國建交邁入第26年，一路走來，相互扶持，克服種種挑戰，深化各領域合作。特別是這幾年來，台灣積極走向世界，感謝惠恕仁總統以及帛琉共和國政府，持續在各國際領域支持台灣的國際參與。

賴總統說，未來台灣希望和帛琉一起努力，為世界做出更多貢獻，也期待透過惠恕仁總統這次來訪，兩國關係更加緊密，共創更豐碩合作成果。並祝福訪問行程圓滿順利。

惠恕仁總統致詞時表示，距離上次慶祝賴總統就職相隔一年，非常榮幸在此見證台灣三軍儀隊的卓越表現。他們的紀律、奉獻以及對職責的堅定承諾，不僅激勵台灣人民，也鼓舞所有珍惜和平、秩序與自由的人們。

惠恕仁總統說，他要代表帛琉人民致上最溫暖的問候，並對於台帛間的長久友誼表達最深敬意。台灣和帛琉不僅共享邦誼，更共享民主、相互尊重，以及對法治的堅信，在場三軍儀隊正象徵這些價值，不僅展現出軍事上的傑出，也反映出守護和平、維護尊嚴與榮譽的人民所具備的品格。

惠恕仁總統說，在和平經常受到挑戰、自由經常面臨考驗的當今世界，很欣慰仍有人站穩腳步，不是為了侵略，而是為了維持穩定；不是為了權力，而是為了原則。這些在儀隊中服役的年輕男女不只是軍人，更是展現國家力量、紀律與優雅的大使，大家的服務提升了國家形象，也強化彼此所珍視的友誼。