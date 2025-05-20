批政府執政無能 翁曉玲：人民自求多福 「信賴」不如信自己
自去年520賴清德總統就職，今日滿就職一周年。國民黨立委翁曉玲給予評價，執政自私無能，對內鬥爭追殺，對外跪美仇中。
賴總統就職後，面對「朝小野大」，種種作為被在野黨批為激化朝野對立，朝野對峙氛圍不停上漲。賴總統於今日就職周年談話中，對在野黨似有善意。
賴總統談話強調，他們始終願意張開雙手，努力促成朝野對話，加強政黨合作。他將指示國安團隊著手規劃，向在野黨主席進行「重要國安情勢簡報」，期望朝野政黨領袖，無論政治立場為何，都能夠以國家利益為優先，以守護國家安全為前提，在相同的事實基礎上，坦率真誠交換意見、共商國是，攜手面對國家的各項挑戰。
翁曉玲表示，賴清德就職滿周年，回顧這一年的施政表現，她的評語是：「執政自私無能，對內鬥爭追殺，對外跪美仇中。」
翁曉玲說，賴清德只想作青鳥總統，而非全民總統；賴清德只堅持意識形態，而非全民福祉。因為輸不起，所以要推倒國會重選。因為威脅不了中共，所以就恐嚇自己人。
翁曉玲表示，面對這樣的領導人，人民有何可期待？「唉。只能自求多福，『信賴』不如信自己。」
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