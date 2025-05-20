世衛現場／林世嘉：WHO大流行病協定通過 我持續爭取參與

談判超過3年的「WHO大流行病協定（WHO Pandemic Agreement）」，今天在第78屆世界衛生大會全體會員國的掌聲中通過。台灣醫界聯盟基金會執行長林世嘉指出，這項協定歷經13輪談判，終於達成共識，將與「國際衛生條例」共同形成新的全球衛生安全框架，我應持續爭取成為締約方或締約方會議觀察員。

林世嘉與世衛行動團一起在瑞士日內瓦，為我參加WHA持續發聲與努力。她指出，「WHO大流行病協定」的「最後一哩路」是第12條「病原體取得與利益共享系統（Pathogen Access and Benefit Sharing System, PABS）」，由於牽涉醫藥品轉讓或低價售出、病毒樣本和基因定序共享等龐大利益，目前預計以「附錄」（Annex）的方式繼續談判，預計2026年以後才會完成生效。

林世嘉解釋，這意味著「WHO大流行病協定」最後生效、各國批准與締約、正式成為國際條約的時間，將更為延後。另外，協定也包含多項關鍵技術性機制，例如第10條強化在地生產能力、第11條促進醫藥品生產的技術轉讓、第13條建立全球防疫物資物流網絡等，都在回應COVID-19大流行期間全球防疫治理不足，期待將疫情期間各種全球防疫機制常態化，以達成更為長期的防疫協調與行動能力。

對台灣而言，林世嘉建議，應持續關注與爭取的重點有二，一是持續爭取成為締約方或締約方會議觀察員，以獲得更為完整的疫情資訊，該協定將開放給「所有國家與經濟一體化組織」（第31條），而非僅限「WHO或是聯合國的會員國／觀察員」才能參與，這對我國成為締約方保留餘地，也是長期的努力方向。

其次，則應積極參與各項技術性機制，林世嘉表示，這些機制在過去我國也均有參與先例，例如我國曾在COVAX機制下獲得疫苗、生技廠商如國光疫苗也是WHO流感大流行防範框架（Pandemic Influenza Preparedness Framework PIPF）成員，確保台灣能夠持續從各項機制中貢獻與獲取利益，以保護民眾健康、更貢獻於全球衛生安全。