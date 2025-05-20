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赴倫敦會僑胞 夏立言盼一起守護民主與家園

中央社／ 台北20日電

國民黨副主席夏立言倫敦時間18日晚間，出席僑胞在唐人街舉行的活動，夏立言呼籲旅英僑胞持續關心台灣發展，發揮僑界的影響力，與國民黨共同守護民主、守護家園。

國民黨今天下午透過新聞稿表示，夏立言於倫敦時間18日晚間6時，出席僑胞在唐人街舉行的活動，與當地30多名僑胞熱情交流。夏立言特別向僑胞代表傳遞黨主席朱立倫及黨中央的關心與感謝。

夏立言在僑宴致詞中表示，能在倫敦與旅英僑胞齊聚一堂，感受到海外鄉親對中華民國的深厚情感與對國民黨的長期支持，他非常感動。

夏立言說明，目前台灣內部政治情勢緊張，民進黨身為執政黨，卻悖離民主精神，發動無差別式的大罷免，對民主制度造成嚴重破壞，也讓社會陷入動盪與對立，更甚者，恐最終導致中華民國朝向威權國家傾斜，令人憂心。

夏立言強調，國民黨不會退縮，國民黨過去無論在地方選舉或國會選戰中都展現堅強實力，贏得民心。面對來勢洶洶的大罷免，國民黨有信心，也有決心，一定會團結對抗，捍衛民主與政黨生存空間。

國民黨表示，當晚僑胞反應熱烈，不僅表達對夏立言親赴倫敦的感謝，也踴躍發言關心台灣政局，現場氣氛溫馨熱絡，展現僑界對國民黨的深厚情誼與堅定支持。

夏立言也呼籲旅英僑胞，持續關心台灣發展，發揮僑界的影響力，與國民黨共同守護民主、守護家園。

夏立言 國民黨 倫敦

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