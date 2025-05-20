赴倫敦會僑胞 夏立言盼一起守護民主與家園
國民黨副主席夏立言於倫敦時間18日晚間，出席僑胞在唐人街舉行的活動，夏立言呼籲旅英僑胞持續關心台灣發展，發揮僑界的影響力，與國民黨共同守護民主、守護家園。
國民黨今天下午透過新聞稿表示，夏立言於倫敦時間18日晚間6時，出席僑胞在唐人街舉行的活動，與當地30多名僑胞熱情交流。夏立言特別向僑胞代表傳遞黨主席朱立倫及黨中央的關心與感謝。
夏立言在僑宴致詞中表示，能在倫敦與旅英僑胞齊聚一堂，感受到海外鄉親對中華民國的深厚情感與對國民黨的長期支持，他非常感動。
夏立言說明，目前台灣內部政治情勢緊張，民進黨身為執政黨，卻悖離民主精神，發動無差別式的大罷免，對民主制度造成嚴重破壞，也讓社會陷入動盪與對立，更甚者，恐最終導致中華民國朝向威權國家傾斜，令人憂心。
夏立言強調，國民黨不會退縮，國民黨過去無論在地方選舉或國會選戰中都展現堅強實力，贏得民心。面對來勢洶洶的大罷免，國民黨有信心，也有決心，一定會團結對抗，捍衛民主與政黨生存空間。
國民黨表示，當晚僑胞反應熱烈，不僅表達對夏立言親赴倫敦的感謝，也踴躍發言關心台灣政局，現場氣氛溫馨熱絡，展現僑界對國民黨的深厚情誼與堅定支持。
夏立言也呼籲旅英僑胞，持續關心台灣發展，發揮僑界的影響力，與國民黨共同守護民主、守護家園。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言