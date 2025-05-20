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外交部落實榮邦計畫 四大成果一次看

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

外交部20日指出，為落實「榮邦計畫」強調與友邦互惠共榮的精神，全力推動與友邦深化經貿交流與產業合作，不僅推動了貝里斯白蝦輸台，同時也推動半導體培訓專班邀請來自瓜地馬拉及巴拉圭共55名學員參訓，協助友邦推動產業轉型。

外交部指出，貝國政府盼望能將該國養殖的白蝦輸出至台灣，在我駐貝國大使館的輔導下，貝國政府依據我國輸入食品系統性查核實施辦法規定，完成貝國水產品輸台申請案查核程序，我駐館已轉請貝國政府提交核准輸台水產品實施清單，該清單經我國食藥署檢視已符合標準。貝國優質水產品可望逐步輸台，外交部也將持續促進台貝兩國雙邊貿易合作。

至於協助友邦產業轉型，外交部表示，我國半導體產業成就深獲友邦肯定，並期盼在我國的協助下逐步成為全球民主供應鏈的一份子。因此，外交部協調國合會於本年5月8日至28日舉辦第一屆「半導體製程技術入門訓練班」，邀請來自瓜地馬拉及巴拉圭共55名學員參訓，協助友邦推動產業轉型，為其奠定半導體產業基礎踏出第一步。

此外，外交部也提到，台巴兩國自簽署「台巴經濟合作協定」（ECA）並在2018年生效後，巴國主要肉類產品輸台享有零關稅優惠，巴拉圭也自2020年起開放牛肉出口至台灣，截至2024年底台灣已成為巴國牛肉第二大出口市場，2024年總值達1.97億美元，占巴拉圭牛肉出口總量的11%，僅次於智利；2025年首季，台灣進口巴國牛肉達1.5萬公噸，較去年同期增加23%，顯示我國對巴國牛肉產品的需求持續上升。豬肉方面，我國每年穩坐巴國豬肉第一大出口市場，占巴拉圭豬肉出口總量的86%。台巴兩國將持續致力加強其他產品貿易合作，強化經貿關係。

為協助瓜國優質咖啡輸台，外交部的中美洲經貿辦事處(CATO)於本年3月偕13家廠商赴瓜考察並舉行採購貿易洽談會，採購量估計將達38個貨櫃，約72萬公斤之咖啡生豆，創歷史新高。我國人每天消費800萬杯咖啡，瓜地馬拉身為全球精品咖啡重要產區之一，深獲台灣消費者青睞與肯定，對我國出口亦逐年成長。外交部將持續協助我商取得品質精良的瓜國咖啡生豆，讓國人皆能品嚐到來自我友邦的精品咖啡。

巴拉圭 咖啡 半導體

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