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國合會首辦國際開發援助論壇 林佳龍：實現榮邦共好

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

外交部長林佳龍19日在社群平台分享，由財團法人國際合作發展基金會（國合會）與國家圖書館共同舉辦的首屆「國際開發援助現場論壇」日前圓滿落幕，儘管當時他正率團赴美德州訪問，無法親自出席，但仍持續關注論壇主題「2025 年全球貿易援助的機遇與挑戰」的討論，也聆聽駐台使節與專家學者的多元觀點，並透過社群平台分享論壇精華。

林佳龍表示，在全球局勢動盪的時代，台灣持續以民主與自由為核心價值，推動一條攜手共進的外交道路。他說，今日的外交已超越傳統國與國的互動，更是實質協助夥伴國成長、發展、走向永續未來的重要途徑。林佳龍提到，自接任外交部長以來，外交部全力以總統賴清德提出的「價值外交」與「經濟日不落國」政策願景為基礎，推動「總合外交」策略，期盼每一次的國際合作，都能引領台灣與友邦及友好國家共同邁向「榮邦共好」的未來。

林佳龍指出，在總合外交政策架構下，經貿合作成為重要的著力點，而「貿易援助（Aid for Trade）」更是我國推動外交的重要工具之一。台灣透過協助開發中的夥伴國家提升產業競爭力、融入全球貿易價值鏈、強化制度韌性與促進經濟自主，但來到 2025 年，這項全球共識正面臨挑戰。

林佳龍說，面對全球供應鏈重組以及川普新政下全球政經秩序的變化，許多開發中國家面臨經濟與制度的雙重壓力，使成長更加艱鉅。也因此，貿易援助的重要性不減反增，成為推動國際發展合作與經濟外交的核心戰略之一。

回顧國合會自 1996 年成立以來，林佳龍表示，國合會作為政府開發援助（ODA）專責機構，秉持「與世界同行」的信念，結合外交政策與台灣產業優勢，協助友邦與民主夥伴推動經濟韌性與永續發展。台灣透過貿易援助，協助當地基礎建設升級、中小企業轉型、制度改革與能力建構，累積成果豐碩，進一步提升合作國家的全球競爭力。

林佳龍強調，台灣作為全球民主同盟的重要一員，將持續深化與國際社會的合作關係，發展堅實夥伴網絡。他也期許國合會在外交政策引導下，善用台灣產業優勢，持續實踐「Taiwan Can Lead」的理念，成為推動「總合外交」的關鍵力量，共同實現「榮邦共好」的願景。

願景 社群 林佳龍

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