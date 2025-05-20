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立院延長開會至7月31日！綠轟拖時間躲調查 藍白反譏薪水小偷

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
立法院今天院會開議時朝野立委一起為三峽車禍死傷者默哀一分鐘。記者邱德祥／攝影
立法院今天院會開議時朝野立委一起為三峽車禍死傷者默哀一分鐘。記者邱德祥／攝影

立法院今天召開院會處理討論事項，國民黨立院黨團提案延長會期至7月31日止，民進黨立委質疑藍委延會是為了躲避司法調查、尋求「國會保護傘」，藍白立委則痛批綠營多次杯葛院會、薪水小偷。朝野歷經一上午廣泛討論，院會下午表決，最後贊成者58票、反對者49票通過提案。

國民黨立院黨團提案，「針對第11屆第3會期建請延長會期114年7月31日止。是否有當？請公決案」，目前案子已超過一個月冷凍期，立法院院會上午進入廣泛討論，民進黨團在議場放置多把打開的黑色雨傘，上頭貼著國會保護傘五個大字與國民黨徽，質疑藍委延會是為了躲避司法調查。

民進黨團幹事長吳思瑤發言表示，藍白立委葫蘆裡到底賣什麼藥？外界都相當清楚。國民黨立委怕罷免，企圖利用延會時間躲避司法調查，因此突然想認真開會，撐起國會保護傘。民進黨團認為如果延會是處理民生議題的話，當然可以；但若延會是因為政黨之私，那民進黨就難以奉陪。

國民黨團書記長王鴻薇批評，民進黨團足足癱瘓了6天院會，沒有辦法開會。美國總統川普實施對等關稅，大概到7月才能確認關稅條件，但民進黨立委卻要放假；另外14萬人希望修改刑法重懲虐童、修改住宅法讓有育兒年輕夫妻可以入住社宅、外送員希望爭取權益等，民進黨這時候卻說要放假？民進黨只有黨意沒有民意。

民眾黨團副總召張啓楷表示，最近民調清楚指出，賴清德總統11項政策中，人民最不滿意的就是司法，台灣5成8民眾認為政治黑手介入司法，多少人被大搜索、大收押。他痛批，民進黨不要再當薪水小偷，民進黨在立法院耍流氓，多少民生法案都是被民進黨杯葛，還有臉拒絕延會？

民進黨 國民黨 司法

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