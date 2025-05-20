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立院表決藍白挾人數優勢勝出 延長會期至7月31日

中央社／ 台北20日電

立法院會今天處理國民黨團提案，希望立法院第11屆第3會期延長會期至民國114年7月31日止。綠營反對並質疑藍營怕罷免、躲司法，撐起國會保護傘，但最終仍不敵藍白人數優勢，表決通過，決定延會到7月31日。

立法院會期每年2次，自行集會，每年2月至5月底，以及9月至12月底是法定集會期間，必要時得依法延長會期。

立法院會4月18日開會時，國民黨立法院黨團提案，希望立法院第11屆第3會期建請延長會期至114年7月31日止。經討論後，立法院長韓國瑜裁示，此案逕付二讀，交付黨團協商，並由國民黨團召集協商。

立法院會今天開會，第一個處理的議案就是延會案，民進黨立法院黨團成員在議場中央放置多把貼有「國會保護傘」字樣的黑傘。廣泛討論階段朝野共有49名立委登記發言，民進黨立委反對延會並質疑藍營躲司法，撐起國會保護傘。國民黨、台灣民眾黨立委則支持延會，反指綠營要放假、當薪水小偷。

廣泛討論結束後，全案進行處理，民進黨立委投下反對票，但仍不敵藍白挾人數優勢，最終贊成58位、反對49位，通過國民黨團所提延會案，立法院第11屆第3會期延長會期至114年7月31日止。

立法院 民進黨 國民黨

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