台仍美中選邊站？學者：脱中入北難 應拓展非中美市場

美中貿易戰仍然是進行式，且態勢比川普1.0時代更烈，加上民進黨政府提出「脫中入北」，台灣在美中選邊站議題再浮上檯面。國立東華大學公共行政學系榮譽教授高長20日表示，台灣應有拓展全球市場思考，不應在美中之間選邊站，雖台商受限台灣自由貿易協定（FTA）少，但還是能善用現有關係拓展，或通過雙邊、小多邊FTA，拓展中美以外市場。

文大國家發展與中國大陸研究所與馬英九文教基金會20日在台北主辦「賴政府執政一周年研討會」，會上聚集專家學者就賴政府周年在國安、經貿層面上的兩岸關係突圍進行研議獻策。

高長表示，美國的高關稅將直接、間接影響台灣經濟，一方面台灣屬於海島型經濟，對外貿易依賴度高，如果因關稅導致製造業萎縮，不利台灣經濟成長；另一方面，廠商會避稅而外移，這會影響到勞工就業，台積電本身不受影響，但台灣會受影響。

高長指出，川普1.0時代是「一個世界，兩個市場」（指中、美市場），現在川普2.0是「一個世界，三個市場」（中、美、非中美市場）。雖然美中對抗升溫，但美國財長也說無意與中國完全脫鉤，而東協國家也在美中間採取平衡戰略，這些值得借鑑。因此大陸龐大產業與工業體系，加上完整產業鏈、供應鏈與服務體系，台商仍應善加利用。

高長說，工商普查數據顯示，過去一段時間以來，製造業三角貿易收入占營收約三成，意味大陸市場仍然很重要，兩岸經貿關係緊密，用政治方式脫鉤、脫離很殘忍與不智。

文大國家發展與中國大陸研究所所長李孔智認為，台灣想「脫中入北」很不切實際，主要有三原因：一是台灣目前邦交國，從國家經濟總量與人均GDP來看都不是經濟發達的北方國家，如果台灣脫中入北，要維繫邦誼有挑戰；二是政府新南向政策的18國中，除星、紐、澳三國外，其他15國都不能稱北方國家，如果投資要脫中入北，已經在東南亞下重本的廠商還有多少能量配合；三是除半導體外，台灣仍有不少中小企業在低利中掙扎，在仰賴廉價勞動力及土地下，要這些產業前進北方國家恐怕很難。