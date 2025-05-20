賴總統：台灣沒有要反攻大陸 台海若衝突將有10兆美元損失

賴清德總統今天就職滿一周年，他日前接受日本天團「嵐」成員櫻井翔專訪時表示，台灣沒有要反攻大陸，沒有要侵略任何一個國家，台灣的無人機是想保護自己。賴總統也強調，中國的威脅是國際問題，他強烈希望能與美國日本還有民主陣營共同阻止中國發動戰爭。

櫻井翔在專訪中詢問，第二次大戰結束即將屆滿80周年，在這期間，時常會聽到台灣跟大陸，兩岸即將發生衝突的聲音，他詢問賴總統認為兩岸有可能會發生衝突嗎？

賴總統表示，國際社會非常清楚，中國企圖取代美國，改變全球以規則為基礎的世界秩序，併吞台灣只不過是第一步。因此當中國的軍力越來越強盛的時候，自然而然國際社會就會有人擔心兩岸會不會爆發衝突。

賴總統強調，國際社會一定要全力避免台海發生衝突，因為代價太大，除了會對台灣跟中國產生直接的災難，對全球的經濟影響更是重大，預估大概光是戰爭就會產生10兆美元的損失，約占全球GDP 10%。

櫻井翔詢問，台灣最近看似迫切引進無人武器，如果屬實，請問為何需要迫切引進？賴總統表示，有二個目的，第一是國家安全的需要，第二是產業發展的需要。

賴總統說，台灣沒有要反攻大陸，沒有要侵略任何一個國家，台灣的無人機是想保護自己。在此藉這個機會，他想表達台灣希望與日本在無人載具產業上合作，如果台日能共同合作，不僅可以捍衛台海和平穩定及印太安全，也對台日兩國的產業發展很有幫助。

賴總統也表示，中國的威脅是國際問題，他強烈希望能與美國日本還有民主陣營共同阻止中國發動戰爭，預防比治療重要。

櫻井翔也詢問，美國前總統拜登曾明白表示美國會防衛台灣，目前現任總統川普沒有明確表示會協防台灣，「您認為一旦台灣有事美國會協防台灣嗎？」

賴總統回應，拜登及川普回答記者的問題雖然不同，拜登政府與川普政府與台灣的合作是持續加強沒有改變，也就是台美合作持續不斷增強。賴總統也說，可以從第二次世界大戰得到許多教訓，也就是台灣強化國防力量，就會發揮嚇阻效益，實現和平。靠備戰來避戰，不讓戰爭發生、追求和平。